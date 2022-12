En su regreso a México, Eugenio Derbez responde a Victoria Ruffo

Con nuevos bríos retoma Eugenio Derbez la vida pública, tras permanecer un periodo en recuperación debido al accidente que sufrió y que implicó 17 fracturas en el hombro. El actor dio la sorpresa en días pasados al caminar de la mano de Alessandra Rosaldo por la alfombra roja de la premier de la cinta Avatar: The Way Of Water, en la ciudad de Los Ángeles, y posteriormente asistió como invitado a la inauguración de la sede del Instituto Cervantes, evento en el que coincidió con la Reina Letizia. Ahora, el también comediante está de vuelta en México después de mucho tiempo para celebrar con su familia la Navidad, por lo que tuvo la oportunidad de conversar con la prensa para dar detalles de cómo se encuentra de salud, espacio en el que también aprovechó para responder a Victoria Ruffo, quien semanas atrás se expresó para desearle pronta mejoría.

Tan amable como suele ser, Eugenio platicó con algunos reporteros durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, dando su opinión sobre los comentarios de Victoria, quien en su momento confesó que había orado por la salud del intérprete. “Estoy muy agradecido, leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos y estoy muy agradecido por eso, así es que hoy elevaré una oración por ella de regreso…”, dijo ante las cámaras, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. Conservando el sentido del humor, Derbez también se refirió a lo dicho por la madre de su hijo José Eduardo anteriormente, provocando la risa entre quienes estuvieron muy atentos a sus declaraciones. “Oí que dijo que yo estaba viejito y nada más quería yo recordarle que ella es mayor que yo…”, afirmó ante los medios.

En otro instante de la charla, y a pregunta expresa de si está dispuesto a tener una reconciliación con Victoria, el cineasta fue puntual, dejando claro que a estas alturas lo más importante es pasar la página de los episodios que acontecieron años atrás. “Yo creo que siempre está la posibilidad (de una reconciliación). Yo estaba muy dolido por tantos años que había dejado de ver a mi hijo pero pues ya, hay que soltar…”, dijo visiblemente tranquilo. A tenor del tema abordado, Derbez también fue cuestionado sobre si le gustaría que Victoria Ruffo fuera primera dama, tomando en cuenta de que es esposa del político Omar Fayad, gobernador del estado de Hidalgo. “No, luego las actrices no son buenas primeras damas, yo creo que mejor no…”, respondió entre risas.

¿Cómo va su recuperación?

Eugenio Derbez dijo sentirse feliz de volver a México, listo para celebrar las fiestas en compañía de sus seres queridos. “Ya tenía mucho que no venía a México y es la primera vez que salgo después del accidente…”, contó. Así mismo, revelo cómo se encuentra de salud. “Tuve cita con el doctor, con el que me operó y ya me dijo que voy muy bien. Es una recuperación larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas, no puedo levantar el brazo arriba, no puedo agarrarme la cabeza bien pero va a llevar seis meses a un año una recuperación total, pero ya puedo trabajar, ya puedo salir…”, explicó.

El comediante además se sinceró sobre el golpe emocional que sufrió tras el accidente, pues durante los primeros días el panorama parecía complicado. Por fortuna, todo resultó favorable para él. “Me dio un poco de depresión, la verdad, porque te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes. Pensé que podía llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro y me dijo el doctor: ‘Corres el riesgo de que lo rechace tu cuerpo. Me dio miedo, se partió en 17 pedazos el hombro…”, confesó.

