Toño Mauri celebra dos años del doble trasplante de pulmón que le salvó la vida

Para Toño Mauri el mes de diciembre siempre guardará un significado muy especial, debido a que fue en este mes, un día 15, cuando se sometió al doble trasplante de pulmón que le salvó la vida, después de que el Covid le provocara un daño irreversible en este órgano. Como lo hizo el año pasado, el actor celebró con su familia dos años de esta segunda oportunidad de vida, una que ha utilizado para compartir su testimonio y dar esperanza a otras personas que están atravesando por un problema de salud. Fue su hijo menor, Antonio Mauri quien compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos de cómo conmemoraron esta especial fecha para toda la familia, pues fue el día en que supieron que Toño seguiría con ellos.

Con una imagen en la que aparecen al lado de unos globos con la leyenda “Happy Birthday 2 Toño”, los Mauri celebraron esta segunda oportunidad en la vida del patriarca de la familia: “Ayer, mi papá cumplió dos años desde su trasplante. Que increíble ver todo lo que has logrado en dos años. Te amo pa, no sabes cómo le agradezco a Dios diario por tenerte aquí. Qué orgullo ser tu hijo, que Dios te súper bendiga”. Conmovido por las palabras de su hijo, Toño retomó esta imagen y la compartió en una de sus historias. Para Toño, la fe en Dios fue lo que lo mantuvo de pie durante los casi 8 meses que pasó hospitalizado, de los cuales, 4, estuvo en coma: “¡Gracias Virgencita! Por todo el amor de madre que me has dado. Por interceder por mi ante tu hijo Jesús. Bendita seas”, le escribió a la Virgen de Guadalupe el pasado 12 de diciembre.

Desde que abandonó el hospital, Toño, en febrero del 2021, el actor se ha dedicado a compartir su experiencia en medios de comunicación, incluso, recientemente lanzó un libro titulado Mi nueva vida, un gran milagro, donde cuenta los momentos más complicados de este proceso: “Vale la pena contarlo muchas veces, yo estoy convencido que parte de lo que yo tengo que hacer es contar este testimonio muchas veces, porque me he llevado muy gratas experiencias con personas que llegan y me dicen: ‘Oye Toño escuché tu plática y me ha ayudado mucho’, para mí eso sí es muy importante, porque yo creo que todo pasa por algo. Yo siento que Dios me eligió para pasar este tema, este trance y poder estar aquí para contarlo, porque fue muy fuerte”, le contó hace unos meses a Gustavo Adolfo Infante en una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino.

En esta conversación, Toño recordó cómo, luego de permanecer 4 meses en coma, en el hospital, se enfrentó a una noticia de que sus pulmones habían sufrido un daño irreversible: “Las cosas se dieron como Dios quiso, yo salí del coma (…) Ahí no acaba la historia, ahí empieza la historia, porque la única posibilidad que tenía para sobrevivir era un trasplante, pero yo venía tan desgastado del coma que los doctores le dijeron a Carla: ‘No va a poder, porque no tienen la fuerza para soportar una cirugía de trasplante de pulmones’”, recordó el actor. En contra de todo pronóstico, la esposa de Toño, Carla Alemán, lo ayudó para que calificara como aspirante a una cirugía de esta naturaleza: “En tres semanas me levantó, me fortaleció lo suficiente para que pudiera yo aplicar para el trasplante”, contó.

La fe en Dios, su mayor fuerza

A pesar de que trabajó duro para ser candidato a un trasplante, llegó un momento que Toño estuvo a punto de darse por vencido: “Llegó una noche que llegué y le dije a Carla: ‘Perdón, pero ya no puedo más, ya hice lo que pude’. Estaba hecho pedazos, yo sentía que ya no iban a llegar. Lloramos toda la noche, rezamos toda la noche y a las 7 de la mañana entra el doctor y me dice: ‘Ya llegaron tus pulmones’ y entonces todo cambió”, aunque aquellos pulmones no resultaron ser compatibles para él, días después llegó el gran momento para él, un instante en el que Dios se hizo presente a través de las palabras de su médico: “Sí estaba muy nervioso. Entré al quirófano despierto, se acerca mi doctor y me dice: ‘Ya te vamos a dormir, pero no te preocupes, tranquilo. Quiero que pienses que la mano que mueve la mía es la mano de Dios’, en ese momento dije voy a salir”, recordó el actor.