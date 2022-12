Leonardo de Lozanne rompe el silencio sobre su separación de Sandra Echeverría

Tras vivir un romance de más de once años, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne tomaron la decisión de poner punto final a su matrimonio. Con el corazón en la mano, la intérprete ha hablado de lo complejo que resulta una ruptura, aunque se encuentra tranquila por los buenos términos en los que se dio su separación. Ahora, es el integrante del grupo de rock Fobia quien por primera vez ha roto el silencio sobre el tema de su divorcio, dejando ver la madurez con la que asumieron esta transición por el bienestar de ambos. Recordemos que fue a mediados de noviembre cuando la actriz destapó esta situación durante su charla en un podcast, reiterando el cariño que tiene por su exesposo, quien además es padre de su hijo.

Leonardo fue invitado a conversar con Jessie Cervantes en EXA, espacio en el que se sinceró cuando se le preguntó sobre su año 2022. Directo, y tras hablar de algunos aspectos relacionados con su trabajo, respondió: “En lo personal también empezando otra etapa porque me separé, con un divorcio este año. Ya Sandra platicó con mucha elocuencia en todos lados, y pues es una nueva etapa a nivel personal para mí…”, aseguró el intérprete, quien ha tratado de ser muy reservado en torno a esta circunstancia que acaparó el interés mediático, sobre todo por la manera en que la expareja llevó su vida amorosa a lo largo de estos años, siempre alejados de los reflectores y poniendo de frente sus proyectos profesionales.

Al ahondar en sus palabras, Leonardo hizo una reflexión sobre el tema de los rompimientos amorosos, un pensamiento que aplica a su propia experiencia. “Yo considero que también las separaciones, cuando alguien nos cuenta: ‘Ay, no me digas’, las vemos como un fracaso. A mí me parece que son nuevos principios y nuevas oportunidades para crecer, sobre todo cuando las haces en equipo, con tiempo con inteligencia, con amor, con respeto y tratas de sobrellevarla de la mejor manera también cuando hay niños que es bien importante. Pero en ese sentido bien tranquilo …”, explicó, dejando ver la forma en la que él y la madre de su hijo llevaron este proceso.

‘Hemos pasado por momentos duros’

El músico admitió durante la charla que si bien han logrado que su separación ocurra de la manera más madura y consiente, esto también ha implicado atravesar por etapas difíciles, las cuales les han servido de aprendizaje para tener claro que su único objetivo es poder estar bien. “Aunque es difícil y es triste y hemos pasado por momentos duros, cuando sabes que es lo correcto, que es la decisión adecuada aunque en el momento duela, a veces lo más adecuado no es placentero ni es alegre, al contrario, es doloroso y es triste, pero sabes en el fondo que con el tiempo va a estar todo mejor, ayuda mucho…”, agregó, sin entrar en detalles de los motivos por los cuales él y Sandra tomaron la decisión de separarse.

A pesar de los acontecimientos, Leonardo se prepara para cerrar el 2022 con los mejores ánimos, seguro de que la decisión tomada junto a Sandra fue la mejor. Así mismo, se mantiene motivado por sus proyectos profesionales, dispuesto a asumir nuevos retos en cuanto eso sea posible. “La incertidumbre es lo que más te da angustia, cuando sabes que es lo más correcto lo sostienes a pesar del dolor y estamos en esa etapa. Pero la verdad bien, contento, lleno de trabajo que ayuda mucho, los dos estamos llenos de trabajo…”, dijo el intérprete en su primera charla sobre este tema, visiblemente tranquilo y muy optimista.

