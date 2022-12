Camila Fernández confiesa que su hija Cayetana le tienen un cariño muy especial a Don Vicente

Como el resto de la familia Fernández, este 12 de diciembre, después de participar por primera ocasión en Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, donde interpretó el tema Amor Eterno, Camila Fernández viajó a Guadalajara para celebrar en el rancho Los Tres Potrillos el primer aniversario luctuoso de don Vicente Fernández. Durante la ceremonia en la que se recordó al Charro de Huentitán, la joven cantante compartió en entrevista con Ventaneando, lo mucho que echa de menos a su Tata, como le decía de cariño. En esta conversación, también resaltó el gran cariño que su pequeña hija Cayetana, de un año de edad, le tienen al intérprete de Mujeres divinas con quien únicamente convivió en sus primeros meses de vida.

Para Camila y para el resto del clan resulta muy sorprendente que Cayetana quien, a inicios del 2023 celebrará su cumpleaños número 2, muestra tanto amor hacía su Tata, como le han inculcado que le diga a Don Vicente Fernández: “Siento que Cayetana le tiene un amor muy especial que no me lo esperaba para nada, la verdad, porque nunca convivió bien con él, ¿sabes?, convivió de bebé y ya, pero ve fotos y dice: ‘¡Tata!’, sabe quién es y todos estamos así de: ‘Wow, ¡qué loco!’”, confesó la también cantante. En esta entrevista, Camila también contó por qué no pudo cumplir su sueño de grabar un tema junto a su abuelo: “Estuve a punto, pero le dio cáncer de hígado y ya no lo quise molestar”, añadió.

A través de su cuenta de Instagram, Camila también recordó a su Tata con una entrañable imagen de ellos juntos, precisamente en un estudio de grabación: “Sigo sin creer que no estás. Qué bonita fiesta han de tener la Virgen y tú. Me haces mucha falta. Te amo Tata”, escribió la cantante como descripción de esta imagen. Para Camila ha sido muy complicado lidiar con el duelo por la muerte de Don Vicente debido a la entrañable relación que el cantante construyó con todos sus nietos: “Es un sol gigante, inigualable, una persona que tocó muchos corazones. Nos dejó muchas lecciones a todos, fue una persona bondadosa, buena, trabajadora, lo máximo”, comentó la cantante hace un mes en entrevista con Mónica Noguera para el programa Sale el Sol.

En aquella charla, Camila contó que sí tuvo la oportunidad de despedirse de Don Vicente: “Estuvo hermoso, estábamos todos ahí, le cantamos, yo le agradecí todo y le dije: ‘Ya no pudimos grabar las canciones’”, recordó. Debido a que ella, en aquel entonces, vivía muy cerca del nosocomio donde se encontraba el Charro de Huentitán, lo visitó en varias ocasiones, incluso fue de las primeras en llegar tras su fallecimiento: “Yo vivía enfrente del hospital donde estaba, entonces, cuando me dijeron que ya había partido, me salí, lloré, me despedí. Siempre tuve la esperanza de que la librara, eso fue lo que me dañó”, reconoció la hija de El Potrillo quien confesó que su Tata siempre mostró una actitud muy valiente: “Yo lo conozco y sé que luchó hasta el último instante de su vida”.

El primer caballo de Cayetana

Aunque la hija de Camila Fernández convivió muy poco tiempo con su bisabuelo, la cantante y el resto de la familia han comenzado a inculcarle algunos detalles del legado que dejó Don Vicente y, con apenas un año de edad, la pequeña ya tiene su primer caballo miniatura, ejemplares únicos en el rancho del cantante quien dedicó gran parte de su tiempo a criar esta raza. En ese sentido, para continuar con esta pasión por estos animalitos, en agosto pasado, Alejandro Fernández decidió regalarle a su nieta mayor a Toña, una yegua miniatura con la que la pequeña ha comenzado a crear su gusto por los caballos como el resto del clan: “Gracias por Toña pa”, le escribió Camila a El Potrillo tras recibir este obsequio.