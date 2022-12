'Gracias por encontrarme y guiarme a casa', Natalia Tellez a Antonio Zavala por su cumpleaños

Aunque Natalia Téllez suele ser muy discreta a la hora de compartir detalles de su relación con Antonio Zavala, con quien lleva varios años de noviazgo y es padre de su hija Emilia, la presentadora siempre encuentra el momento adecuado y el especio perfecto para hablar de ciertos temas que tienen que ver con su vida amorosa. Tal y como sucedió recientemente, cuando la también actriz tomó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su guapo novio, quien este 14 de diciembre está de celebración por su cumpleaños. Una oportunidad en la que Natalia aprovechó para gritar el amor que tiene por Antonio a los cuatro vientos y para dejar en claro lo feliz que se encuentra de poder compartir su vida con él.

A través de su perfil de Instagram, Tellez ha compartido un álbum fotográfico en el que ha adjuntado algunas de las imágenes más entrañables de su novio, en donde lo hemos podido ver en su faceta más paternal, completamente enamorado de su pequeña Emilia, así como en su versión más amorosa al lado de Natalia. Al pie de la publicación, Natalia ha escrito unas lindas palabras para el cumpleañero, con las cuales ha descrito todo aquello que Antonio le hace sentir. “Abrazo de mi corazón, tranquilidad de mi alma, hogar de mi espíritu y amor en libertad”, expresó la conductora del programa Netas Divinas conmovida.

La actriz de películas como Veinteañera, divorciada y fantástica cerró su mensaje con una amorosa felicitación, dejando en claro el gran amor que tiene por él, mostrándose agradecida por todo aquello que junto a él ha logrado descubrir sobre ella. “Me estrechaste tan profundo que pegaste todos los pedazos de mi corazón. Se te ama siempre. Gracias por encontrarme y guiarme a casa. Te amamos y feliz cumpleaños, amor mío”, finalizó.

Como era de esperarse, la publicación de Natalia se ha llenado de todo tipo de reacciones de parte de sus fans, quienes no han dejado de desearle un feliz cumpleaños a Antonio. Entre los mensajes y likes ha destacado el de algunos amigos famosos de la presentadora, como el de Andrea Legarreta, quien comentó la publicación de Tellez con varios emojis de corazón y de caritas felices. Por su lado, Pedro Prieto, quien es muy amigo de la actriz, también envió sus mejores deseos para el cumpleañero: “¡Feliz cumple, crack!”, comentó el guapo presentador.

En su mejor relación

En una reciente participación en el programa Netas Divinas, Natalia abrió su corazón para hablar de cómo es su relación con Antonio, dejando en claro que se encuentra en su mejor momento a nivel sentimental. “La relación que tengo ahorita, que creo que es la más padre y la más sana y estoy muy contenta. Al principio yo decía: ‘Es que está demasiado tranquilo’, o sea enganchada… ‘¿dónde está la adrenalina? ¿Por qué siempre me contesta?’…", relató la intérprete. En ese mismo sentido, Natalia se sinceró y admitió que en un principio sentía que algo no estaba bien en su relación, pues sentía que algo pasaba con Antonio, pero terminó por darse cuenta de que en realidad era porque los vicios de otras relaciones la habían predispuesto a esperar algo distinto. “Mi terapeuta también me dijo: ‘¿Por qué no disfrutas una relación sana? No necesitas esa adrenalina de puro problema y juegos de poder… Al principio de esta relación yo acepto que decía: ‘¿Por qué está todo bien?’. Y ahorita la verdad, si ya me han visto, si me siguen (en redes), que me estoy dejando ir…", señaló.

