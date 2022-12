¿Es Grettell Valdez una madre celosa?

Sin duda alguna, Grettell Valdez ha construido una sólida y cercana relación con su hijo Santino, quien se ha convertido en el mejor compañero de viajes y su cómplice en cada uno de sus proyectos personales y profesionales. Algo que ha quedado en evidencia en más de una ocasión a través de sus redes sociales, en donde la actriz suele compartir con sus seguidores algunos de los instantes más entrañables que ha vivido con su pequeño de 14 años. Sin embargo, a pesar de la conexión que existe entre ambos, Santino es un niño muy independiente que ha aprendido a tomar sus propias decisiones, siempre contando con el consejo de la actriz y de su padre, Pato Borghetti. Algo que ha quedado en claro en una reciente dinámica de preguntas y respuestas que organizó Grettell en sus redes sociales, donde respondió cuestionamientos de sus fans de toda índole y entre las que destacaron las relacionadas con su rol de mamá, llamando la atención una en donde específicamente la cuestionaron sobre si era una madre celosa y lo que sentiría en caso de que su hijo tuviera novia, algo a lo que respondió con total madurez y sinceridad.

Con total apertura, Grettell respondió los cuestionamientos de sus fans, aclarando de una vez por todas que, contrario a lo que podría pensarse, ella es una mamá sumamente relajada en ese sentido y que para nada es celosa. “Pues (Santino) ya ha tenido novia… En un momento de mi juventud fui una Cáncer celosa, porque ese es mi signo, pero ahora soy cero celosa”, dijo la actriz de lo más relajada, en un video que compartió en Instagram Stories. “La vida te va enseñando qué sí y qué no, y la verdad es que soy cero posesiva, cero celosa; al contrario, soy bien alcahueta”, dijo entre risas.

La actriz admitió que a lo largo de los años ha aprendido a no ser una persona celosa, algo que aprendió a través de la experiencia y conforme ha ido madurando, por lo que hoy puede decir que no es alguien que viva con celos. “La verdad es que aprendí mucho en estos años y maduré algunas cosas, otras no… Pero no soy celosa ni posesiva, todo lo contrario”, comentó la intérprete, quien se encargó de dejar en claro qué es lo que le gustaría que su hijo encontrara en otra persona, llegado el momento. “Que viva el amor, el amor libre y bonito, eso es lo que yo quiero y lo que yo quiero para mi hijo, todo con amor”, finalizó la intérprete.

Grettell, entregada a su maternidad

Hace unos meses, Grettell sostuvo una charla de lo más amena con la actriz Rossana Nájera, a través de un live que realizó a través de Instagram, en donde habló de algunos aspectos de su vida personal y de la forma en la que vive su maternidad, sobre todo ahora que su hijo se ha convertido en un adolescente. “Siempre me digo: ‘Grettell, tú hijo ya creció, ¡suéltalo!’”. En ese sentido, aceptó que la maternidad es una faceta que diario le da lecciones: “Soy una mujer que día a día voy aprendiendo con él, tengo un hijo, estoy aprendiendo con él, la verdad bendito Dios lo que yo tengo increíblemente construido con Santino es la comunicación, me cuenta todo”.

En esta charla, Grettell le contó a Nájera por qué, en este momento, no hay otra prioridad en su vida más importante que su hijo: “Rechacé un proyecto que estaba increíble, pero era fuera de México, para irme 5 meses y la verdad lo hice correctamente, porque Santino está a anda de volar de la casa. Proyectos hay muchísimos, yo ahorita quiero disfrutar de mi hijo, ahorita no me veo sin él ni una semana”, explicó.

