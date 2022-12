Adela Micha sobre su relación con Martha Debayle: ‘Ya no somos tan cercanas como éramos’

El último estreno en el canal de entrevistas de Yordi Rosado ha dado mucho de qué hablar. Se trata de la conversación que tuvo el conductor con Adela Micha con quien, por primera ocasión, cambió los papeles para que fuera la periodista quien lo cuestionara sobre su vida. En esta charla, Rosado dio lecciones de sinceridad recordando el momento más complicado de su vida. Además de los detalles que compartió sobre su familia, Yordi también habló de las diferencias que tuvo en el pasado con Adal Ramones. Fue en este momento cuando Adela también abrió su corazón y habló de cómo ella también ha enfrentado el distanciamiento con una de sus mejores amigas, Martha Debayle.

Para ejemplificar su relación con Adal Ramones, Yordi Rosado le preguntó a Adela: “Dime una de tus mejores amigas, ¿Martha Debayle?”, se le escucha decir al conductor, mientras la periodista lo sorprendió con su respuesta: “Ya no nos llevamos, fíjate”, dijo, para luego, continuar asegurando que, con los años, su círculo de amistad se ha visto reducido: “Es que vas creciendo y te van quedando menos”, comentó entre risas haciendo referencia a su número de amigos. Adela reconoció que una de sus actuales colaboradoras es, actualmente, su mejor amiga: “Mi hija, mi hermana, Maca. Maca es una gran amiga”, puntualizó.

Debido al revuelo que provocó con estas declaraciones, ayer por la mañana, Adela Micha retomó este tema en su programa La Saga donde aclaró que, entre ella y Martha no existe ningún tipo de conflicto, simplemente, ya no se ven con la misma frecuencia que lo hacían años atrás: “Me están preguntando que si yo dije que si ya no me llevo con Martha Debayle. Dije que no nos hemos visto, que ya no somos tan cercanas como éramos, éramos comadres, pero yo sigo queriendo muchísimo a la Debayle, nada más ya no nos hablamos como antes, antes hablábamos tres veces al día o cuatro, de madrugada”, explicó Adela quien finalizó con la frase: “Así pasa”, refiriéndose a su distanciamiento con la locutora.

Aunque Adela no reveló el motivo del distanciamiento que existe con Martha Debayle, fue en 2018, cuando las comunicadoras se dejaron de seguir en Instagram, red social donde solían intercambiar cariñosos mensajes. Precisamente en aquel año, durante una transmisión en vivo durante el entonces recién lanzado canal La Saga, Adela confesó que su comadre Martha había prescindido de su presencia en varias de sus fiestas, razón por la que reconoció que su relación ya no era tan cercana como solía ser al inicio de su amistad. Fue en 2017, la última ocasión que Adela acudió como invitada al programa de radio de Martha Debayle donde habló de sus entrevistas más memorables.

La última vez de Adela en el programa de Martha

En aquella ocasión, Martha habló con su audiencia del lanzamiento de La Saga, un proyecto que confesó tiene una dedicatoria muy especial: “En memoria de tu mamá, el proyecto Saga”, le preguntó Debayle a Adela. Micha explicó la especial razón detrás del nombre de este concepto que se ha convertido en una importante productora de contenidos digitales: “Durante tantos años usé el nombre paterno, entonces, relancé mi plataforma, reactivé, mi plataforma digital. Te acuerdas que te dije hace como dos años: ‘Martha ayúdame’. Cuando me quedé sin trabajo, dije: ‘Ahora sí, esto va a ser algo mío, puedo ser mi propia jefa, mi tiempo’”, explicó Adela Micha sobre aquel proyecto que hoy ha crecido de manera significativa.