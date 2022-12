Danilo Carrera revela por qué no habla de su nueva relación

El 2022 ha sido un año lleno de éxitos y de cambios para Danilo Carrera, quien sin duda se encuentra en un momento muy especial de su vida en el que los proyectos profesionales siguen llegando a manos llenas y en el apartado sentimental las cosas no podrían ir mejor, pues se ha permitido darse una nueva oportunidad en el amor al lado de una mujer misteriosa de la que no ha querido compartir su identidad. Y es que tras su mediática separación de Michelle Renaud, el intérprete ha tomado la decisión de ser más discreto en cuanto a su vida personal y muy en especial sobre su vida amorosa. Algo de lo que recientemente habló en un encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad explicó las razones por las que ha preferido reservarse los detalles de su nueva relación solo para él y sus allegados.

Al ser cuestionado por la prensa sobre el por qué escondía a su nueva novia, el intérprete respondió a las preguntas con total honestidad, dejando en claro que en esta ocasión había decidido hacer las cosas diferentes en cuanto a su vida privada, por lo que por ahora no compartirá los detalles de su nueva relación. “Sí, la escondo, sí la escondo, es algo mío, para mí, aprendí también que hay que dejarse cosas para uno, para la familia, y esta relación me la guardo para mí, la voy a cuidar mucho y la voy a tener muy cuidada”, expresó el protagonista de telenovelas como Vencer la Ausencia, en declaraciones retomadas por el programa Hoy.

Por otro lado, Danilo no pudo escapar a los cuestionamientos sobre su ex, Michelle Renaud, y sobre la relación que ha comenzado con Matías Novoa, dejando en claro que él no tiene nada que decir al respecto y revelando que desde hace algún tiempo no sigue a la actriz en redes sociales. “No sé, la verdad es que tampoco la sigo, así que no sé, pero espero que esté feliz, que le vaya bien, y les mando muchas bendiciones. Al final del día tienen que buscar una noticia cuando no hay, yo no mando mensajes a nadie, no estoy pensando en hacerle daño a nadie, la verdad es que estoy muy contento, muy feliz, estoy cerrando el año de una manera que nunca imaginé, con muchísimo trabajo”, agregó.

Lo que ha dicho sobre su nueva novia

Fue el mes pasado cuando Danilo Carrera finalmente confirmó que tras una temporada soltero y su mediática relación con Michelle Renaud, había decidido abrir nuevamente las puertas de su corazón al amor, por lo que incluso ya había alguien que ocupaba un lugar muy especial en su vida. “Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, comentó el intérprete, en declaraciones retomadas por el programa Hoy.

En esa misma ocasión, el actor se encargó de dejar en claro que esa sería la única ocasión en la que hablaría de su novia y su relación, pues tras su ruptura con Michelle, e incluso un poco antes, había tomado la decisión de guardarse los detales de su vida personal para él. “Estoy muy contento, he regresado al Danilo de Hijas de la Luna que se guardaba todo para él, creo que es la mejor manera de llevar mi vida privada, las fans ya la ubicaron”, agregó el intérprete.

