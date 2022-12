‘Hace 3 años Dios me dio la oportunidad de vivir más’, Memo del Bosque sobre su salud

Para Guillermo del Bosque diciembre siempre será un mes que tenga un significado muy especial, pues fue justamente en las fiestas decembrinas de 2020 cuando por fin pudo declararse vencedor en la batalla que enfrentó por años contra el cáncer, una situación que le dejó grandes lecciones. Para conmemorar la fecha en la que él y su familia creen que ocurrió el milagro. Según le contó hace un par de años Memo del Bosque a los conductores de Miembros al aire fue durante un Día de la Virgen de Guadalupe cuando los doctores le advirtieron a su esposa que no pasaría la noche; sin embargo, él se lo atribuye al poder de la oración: “Eso fue el mero 12 de diciembre, fue la parte más grave”, les contó.

En ese sentido, ayer por la tarde, Memo decidió compartir con su comunidad en Instagram, un mensaje en el que agradeció a la vida por esta segunda oportunidad que ha estado viviendo al máximo: “Hoy es un día muy especial en mi vida, hace 3 años Dios me dio la oportunidad de vivir más tiempo, de seguir disfrutando a mi familia, a mis amigos, a mis sueños. Gratitud por siempre para todas las personas que me han acompañado con su amor y cariño. Bendiciones para todos aquellos que hoy sufren una enfermedad y que siguen luchando por salir adelante y recuperarse”, escribió el productor quien, hace un par de meses anunció que había terminado su relación laboral con Televisa, después de 30 años.

Esta no es la primera ocasión que el productor recurre a esta red social para reflexionar a acerca de la situación de salud que le tocó vivir y con la que fortaleció su fe en Dios pues, a pesar de que los pronóstico no le favorecía, pudo vencer a la enfermedad: “2017 a 2020 todo un viaje que no estaba planeado, que llegó de pronto, que me sorprendió porque no estaba en el plan de vuelo, pero que me demostró los milagros de Dios da, lo débil y fuerte que puedo ser, la fe inquebrantable que me trajo un nuevo día. Qué bella es la vida cuando has cruzado aguas turbulentas, sintiendo paz, amor, gratitud, sanación y unas ganas enormes para vivir, apreciar y disfrutar lo que tenemos alrededor. Hoy me siento nuevo, tomando el ascensor, buscando más arriba, en donde pueda seguir soñando y realizando mis sueños”, escribió el productor de Perdiendo el juicio en su feed.

Fue hace un par de años, cuando venció al cáncer que Memo quiso compartir su testimonio de vida en varios espacios televisivos, como el programa Miembros al aire, donde recordó un poco del duro tratamiento que tuvo que seguir para ser candidato al trasplante de médula que finalmente le salvó la vida: “Dentro del proceso, lo primero que hacen es ponerme un catéter con entrada y salida. Te empiezan a sacar sangre, la máquina dice, esta sangre es buena y entonces empieza a recolectar, requiere dos millones de células buenas (…) te dejan descansar un día y, de ahí, van las quimios, una cada 12 horas, fueron 8 quimios en 4 días. Yo despertaba en la madrugada con defensa cero, porque esas quimios te tienen que matar las defensas, completamente en cero, o sea no tienes defensa, lo primero es: no te puede dar una bacteria”, recordó.

El milagro de la oración

Fue precisamente una bacteria la que comprometió la vida del productor de televisión que, sin explicación alguna, superó el momento de mayor gravedad. Aunque no existe una explicación médica a lo que le sucedió, Memo contó una anécdota que su esposa le compartió cuando dejó el hospital que él atribuye al milagro de la oración: “Lograron controlar la bacteria, el proceso se fue de 25 días a 33 y llega una parte en la que le dicen a mi esposa: ‘Esto está muy complicado’, eso fue el mero 12 de diciembre, fue la parte más grave. Ella le habla a Luka, de 15 años, le dice: ‘Prepárate, porque me están diciendo que no saben si tu papá pasa la noche’. Sé que mi hijo se encierra en su cuarto y al rato le llama a Vicka y le dice: ‘Mamá sé que nunca he orado, hablé con Dios, le pedí que no se llevara a mi papá y me dijo que no se lo va a llevar’. Al final de cuentas, para mí, es un milagro de vida, una segunda oportunidad’”, reconoció el productor.