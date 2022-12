Así fue la increíble fiesta de cumpleaños de la hija de Ximena Navarrete

Sin duda alguna, la felicidad se ha vuelto en una constante en casade de los Valladares Navarrete. Y es que en medio de la dulce espera de su segundo hijo, Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares han celebrado una fecha por demás especial para ellos: el primer cumpleaños de su pequeña Ximena. Un acontecimiento que sin duda recordarán por el resto de sus vidas, pues se ha dado en medio de todos los emocionantes cambios que han comenzado a suceder en sus vidas, ante la inminente llegada de su nuevo bebé. Es por eso que no han perdido la oportunidad de celebrar por todo lo alto esta fecha tan especial, por lo que han organizado una increíble fiesta con la que han consentido a su primogénita, reuniendo a su círculo más cercano para celebrar la vida de la pequeña.

A través de su perfil de Instagram, Ximena ha compartido algunos detalles de la fiesta que organizó para celebrar el primer cumpleaños de su bebé, en donde la pudimos ver de lo más activa, a pesar de su avanzado embarazo, asegurándose de que cada detalle de la fiesta estuviera listo para sus invitados y de lo más emocionada celebrando al lado de su esposo, a quien también vimos de lo más involucrado en la fiesta. Así fue el cumple número 1 de Xime #XVN… Su primer pastel, su primera piñata”, expresó de lo más ilusionada la actriz al compartir con sus fans los detalles más especiales de la fiesta de su bebé.

En el video que Ximena ha compartido en sus redes sociales, hemos podido ver algunos vistazos a la increíble celebración de la primogénita de la exMiss Universo, en donde los unicornios y los globos en color pastel han sido parte de la ambientación, así como deliciosos bocadillos dulces y por supuesto, un increíble pastel decorado con algunos unicornios de fondant. Por otro lado, también pudimos ver a la festejada siendo cobijada por el cariño de sus abuelos, Gabriela Rosete y Carlos Navarrete, quienes sin duda fueron los invitados más emocionados de la fiesta. Como era de esperarse, la pequeña Ximena también le pegó a su primera piñata con ayuda de su papá, además de soplar la velita de su primer pastel, ante una Ximena sumamente ilusionada.

Fue el pasado 8 de diciembre cuando Ximena tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores el videoclip que preparó con imágenes inéditas del día en que se convirtió en mamá, para celebrar el primer año de vida de la pequeña quien, en unos meses, debutará como hermana mayor. “Mi bebé hermosa eres mi sueño más grande hecho realidad, ¡Feliz cumpleaños mi niña! Mi deseo para ti hoy y siempre es que tengas todos los días de tu vida salud, felicidad, amor y que Dios permita que mis ojos te vean así todos los días que yo viva. Te amo con toda mi alma, este primer año de tu vida ha sido el mejor de la mía”, escribió aquella ocasión al pie del video.

La ilusión de Ximena ante la llegada de su segundo hijo

Poco antes de cumplir las 20 semanas de embarazo, Ximena Navarrete tuvo una de las conversaciones más profundas con la especialista en fertilidad Aldonza Vélez, a quien le habló de la sorpresa que provocó en ella el haberse enterado que nuevamente estaba embarazada. “Nunca me pasó por la cabeza, nunca pensé que podía ser posible. Estás cosas sí pasan. Ni siquiera lo estaba intentando, sí tenía pensado tener otro bebé, lo tenía en mente, no sabía si lo iba a poder lograr, justamente por mi número (de reserva ovárica) tan bajo. Yo en mis planes había pensado en congelar óvulos, eso era lo que yo tenía en mente y ya después, el año que entra, tomar una decisión, pensarlo después, pero ya tener una reserva congelada, pero bueno sí, nunca me imaginé”, confesó.