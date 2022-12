La respuesta de Sasha Soköl a las recientes declaraciones de Yordi Rosado

Una vez más, Sasha Soköl tomó la decisión de pronunciarse sobre la entrevista que Yordi Rosado sostuvo con Luis de Llano, quien en ese momento habló de la relación sentimental que mantuvo con ella cuando esta tenía 14 años y él 39. Los comentarios de la cantante se refieren a la reciente charla en la que Yordi retomó el tema para reconocer frente Adela Micha que le faltó experiencia al manejar la situación ante la respuesta del productor televisivo. Puntual, la ex integrante de Timbiriche también lamentó la falta de empatía que tuvo el famoso conductor, quien habló de cómo este suceso mediático lo llevó a reflexionar.

Yordi no tuvo filtros al referirse a su proceder el día en que tuvo como invitado a De Llano en su espacio de entrevistas, haciendo énfasis en algo que considera importante. “Creo que yo traté el tema muy ligero, muy superficial. Sí me preocupan muchísimo estos temas, sí creo que tienen que salir a la luz, sí creo que es muy importante que cualquier mujer levante la voz y también yo entendía, por lo que vi, que esto era algo que ambos tenían manejado…”, explicó durante su encuentro con Adela. “Lamentablemente en esa situación había dos involucrados de una relación que yo no conocía al cien por ciento y que pude haber trabajado con más cuidado, me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante…”, dijo Rosado.

La respuesta de Sasha

Horas después de la emisión de esa entrevista, Sasha tomó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo dicho por Yordi, retomando sus palabras y respondiendo a las mismas de manera contundente. "Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan, pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas". La intérprete además tomó un fragmento en video de aquella plática realizada nueve meses atrás, la cual se encuentra disponible en YouTube. Recordemos que ella incluso emprendió acciones legales, aunque ha sido muy reservada al tocar el tema públicamente.

Sasha además cuestionó la manera en la que se abordó el tema durante la entrevista y la forma en la que Yordi expresó algunas de sus respuestas. “¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista el 6 de marzo? Y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso? Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada de una relación ilícita y el entrevistador le responde: ‘¿Ah sólo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?’”, se puede leer en Twitter, comentarios lanzados por la también actriz durante la madrugada de este 13 de diciembre, los cuales se viralizaron de un instante a otro.

Finalmente, Sasha tocó el tema de la empatía y de cómo percibió esta circunstancia que causó revuelo por las palabras de De Llano, quien ha tratado de ser muy hermético cuando los medios de comunicación le han preguntado al respecto. “Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa. No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste. @YordiRosado”, finalizó la cantante.

Lo que ha dicho del proceso legal

Apenas en septiembre pasado, ella habló de su proceso legal en contra del realizador televisivo, aunque fue muy hermética al ser cuestionada. “Confió que sí se va a ver a hacer justicia, lo único que estoy buscando es que se estabilice la verdad, que me ofrezca una disculpa, me parece que es lo mínimo que se puede pedir”. Sobre la compensación económica que solicita en su demanda al productor, la cantante dijo: “El monto no es para mí, el monto es para una asociación con la que firmé un convenio en el que se entrega el 100%, esa asociación se llama ADIVAC y creo que es importante que haya un monto”, dijo en entrevista con los medios.