Michelle Salas recibe en Nueva York la visita de Stephanie Salas y Sylvia Pasquel

Después de un año lleno de viajes muy especiales, desde su paso por el Festival de Cine de Cannes, hasta su cumpleaños en playas mexicanas, hace unas semanas, Michelle Salas regresó a casa para disfrutar de las fiestas decembrinas en Nueva York, su hogar desde hace unos años, y en donde recibió la especial visita de su familia. Emocionada de poder tener en casa a su mamá, Stephanie Salas y a su abuelita, Sylvia Pasquel, Michelle Salas compartió con sus seguidores en Instagram, varias imágenes de la llegada de sus visitas a su departamento en La Gran Manzana, ciudad que han estado disfrutando las tres al máximo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Tal como lo prometió hace unas semanas, Michelle Salas ha querido regresar a las conversaciones cotidianas con sus seguidores y utilizó sus historias de Instagram para contarles que están de visita en la ciudad su mamá y su abuelita quienes, están lidiando un poco con las bajas temperaturas que se sienten en aquella latitud: “Se están quejando del frío y esto no es nada, regresen en febrero”, comentó muy sonriente la experta en moda quien no puede ocultar su felicidad al estar en compañía de dos de las personas más importantes en su vida. Aprovechando la presencia de Stephanie en casa, Michelle la invitó a entrenar: “Súper aplicadas para llegar a Navidad lo más fit posibles, para luego rellenar el pavo”, comentó Michelle en una de sus historias desde el gimnasio.

VER GALERÍA

A través de otra de sus historias, Michelle compartió un clip en el que se le ve con su mamá y su abuelita en el subterráneo de Nueva York, en donde se trasladaron a un restaurante donde las tres brindaron por esta reunión: “Celebrando la vida”, escribió la influencer sobre una imagen de las tres. Tras la cena de anoche, esta mañana, Michelle y Stephanie se levantaron muy temprano para realizar su rutina de ejercicio: “Llevé a mi mamá a un entrenamiento matutino. Feliz martes, nada eso, feliz martes navideño”, comentó Salas en una de sus historias donde reveló cuál es su número de la suerte: “¡Feliz martes 13!, todo mundo dice que el 13 es de mala suerte, pero ¿saben qué?, es mi número”, comentó Michelle mientras Stephanie agregó: “No, no lo es (de mala suerte), porque mi Mich nació el 13 de junio y mi mamá el 13 de octubre, por lo tanto, es bueno”.

La familia, los más importante para Michelle

En la lista de prioridades de Michelle Salas destaca su familia, por esta razón, no importante qué tan apretada esté su agenda de trabajo, siempre se da tiempo para viajar a México y visitar a los suyos. A finales de noviembre pasado, la joven pasó el Día de Acción de Gracias con su mamá en nuestro país, fecha que utilizó para publicar un entrañable mensaje con motivo de esta festividad: “Cuando la vida es dulce, da gracias da y sonríe. Cuando la vida se pone difícil, da gracias y crece. Hoy doy gracias a la vida por mi amor, mi familia, mis amigos, mis seguidores, por la salud que muchos tomamos por garantía, por mi trabajo y los frutos que me ha dado”, se lee en la primera parte de este post donde compartió varias imágenes de esta inolvidable cena con su mamá.

VER GALERÍA

En esta publicación, Michelle Salas también expresó lo mucho que echó de menos a su hermana, Camila Valero y a su abuelita, Sylvia Pasquel: “Doy gracias a la vida por cada lección que me enseña día a día para ser una mejor persona. Abro mi corazón y mi alma para recibir siempre con gratitud y humildad lo bendecida y afortunada que me siento de lo que este camino llamado vida me ha dado. Espero con todo mi corazón que hayan podido agradecer y pasar un día maravilloso con su gente más querida. Valoremos no sólo hoy, sino todos los días. En compañía de mi mejor regalo, mi madre. Nos hicieron falta Camila y las abus”, se lee en la parte final del mensaje.