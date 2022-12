Eugenio Derbez reaparece en una alfombra roja a cuatro meses de su accidente

Todo parece indicar que la recuperación de Eugenio Derbez va viento en popa. Y es que tras haber sufrido una fuerte caída que le dejó más de 17 fracturas en el área del hombro, el actor finalmente ha hecho su regreso triunfal a la vida pública y lo ha hecho de la mano de su amada Alessandra Rosaldo. Fue durante la premier de la película Avatar: The Way Of Water, que se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, que el comediante y su esposa se dejaron ver de lo más sonrientes durante la alfombra roja, llamando la atención por la buena actitud que mostró el intérprete durante todo el evento, dejando en evidencia que tras el doloroso momento que vivió hace casi cuatro meses, las cosas han mejorado y que su recuperación va por buen camino.

A través de su perfil de Instagram, Eugenio hizo eco de esta esperada reaparición, publicando una serie de fotografías de su estancia en el evento y un video en el que se dejó ver muy emocionado por estar de vuelta en una alfombra roja y de hacerlo de la mano de Alessandra. “Estamos en la premier de Avatar, es la primera vez que salgo desde mi accidente, entonces estamos muy emocionados”, expresó Eugenio en su video, quien fue interrumpido por la cantante de Sentidos Opuestos, quien acotó: “Nuestra primera cita en meses”, generando las risas de Eugenio, quien reafirmó los dichos de su mujer: “Exacto”, agregó.

Para esta ocasión tan especial, Eugenio lució de lo más elegante en un look bastante invernal, optando por suéter negro de cuello alto y pantalones de vestir al mismo tono, dándole el toque de glamour a su atuendo con un saco gris con detalles plateados con el que sin duda lució perfecto para la ocasión. Por su lado, Alessandra se dejó ver de lo más elegante y hermosa con unos pantalones negros ajustados en color negro y una blusa de holanes al mismo tono de sus pantalones con estampado de lunares blancos.

Cabe destacar que durante esta aparición, llamó la atención que el actor ya no lleva puesto el cabestrillo que los doctores le habían recomendado usar tras su accidente y la posterior cirugía a la que fue sometido para reparar el daño que se hizo tras la caída, la cual ocurrió mientras interactuaba con un juego de realidad virtual en Atlanta, Georgia, al lado de su hijo Vadhir, algo que sin duda evidencia que la recuperación de Eugenio va conforme a lo esperado.

Lo que ha dicho Derbez sobre su proceso

Con un semblante muy recuperado y con una actitud muy positiva, Eugenio Derbez reapareció en redes sociales a través de un Live que realizó con Guillermo Ochoa, a finales del pasado mes de noviembre, en el que habló de su estado de salud y de los planes que tenía de retomar su actividad profesional de forma paulatina: “Qué gusto saludarlos, ya tenía ratillo que no me conectaba, es que he estado un poquito desconectado desde el accidente y la recuperación, pero voy muy bien, aprovecho, de una vez para decirle a toda la gente que me pregunta, ¿cómo estoy?, hay gente que piensa que todavía estoy en cama, pero voy muy, muy bien, mejor de lo que yo esperaba, para haber tenido 17 fracturas, estoy muy bien”, comentó el comediante quien le mostró a sus seguidores cómo su brazo tiene más movilidad que hace unas semanas que había compartido un video en redes. “Muy emocionado de estar ya casi, casi regresando a la chamba, no al 100, pero voy poco a poquito”, agregó.

