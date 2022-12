¡Sorpresa! Así fue el gran regreso a la televisión de Biby Gaytán en ¿Quién es la Máscara?

A lo largo de su carrera, Biby Gaytán ha logrado hacerse de una buena base de fans, quienes le muestran su apoyo en cada proyecto que emprende. Algo que ha quedado demostrado durante su reciente participación en el programa ¿Quién es la Máscara?, en donde la intérprete demostró sus talentos como cantante y bailarina, ocultando su identidad bajo la botarga del personaje Triki. Algo que sin duda ha emocionado muchísimo a sus seguidores, quienes sin duda quedaron sorprendidos ante la participación de la exTimbiriche, pues además del gran desempeño que tuvo dentro del show, pues se quedó a un paso de la final, este proyecto marcó su regreso a la televisión, luego de dos años de ausencia en la pantalla chica, algo que por supuesto ha sido celebrado por todos sus fans y que sin duda los tomó por sorpresa, pues nunca imaginaron que detrás de Triki estuviera Biby.

A lo largo de la competencia, Biby Gaytán dio muestra de sus talentos, logrando ocultar su identidad del panel de investigadores conformado por Galilea Montijo, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Yuri, quienes en más de una ocasión estuvieron muy cerca de descubrir que debajo de la botarga de Triki se encontraba la protagonista de telenovelas como Dos Mujeres Un Camino. De hecho, fue Carlos quien en el capítulo anterior se mostró muy seguro de que la esposa de Eduardo Capetillo era quien se había estado presentado ante ellos durante toda la temporada. “Yo sí conozco a alguien que tiene un hermano músico y que es una actriz, bailarina, cantante, ha probado todos los mundos del espectáculo, entonces, creo que pudiese ser Biby Gaytán, hermana de Chacho Gaytán”, expresó el guapo cantante en aquella ocasión muy seguro.

Y aunque la participación de Biby ha llegado a su final dentro de ¿Quién es la Máscara?, la actriz no se ha cansado de agradecer a todos los que hicieron posible su participación, y muy en especial a su público, a quien reconoció el hecho de que a pesar de no saber que se trataba de ella, le mostraron siempre su apoyo a su personaje. “Sobre todo, gracias a ustedes mi queridísimo público que me acompañó en esta aventura y llenaron de tantas porras y amor a mi Triki, que siempre voy a llevar en el corazón. Espero que sepan que todo lo que hago sobre el escenario con tanta pasión es para ustedes. Gracias siempre, Triki. P.D. Me regreso a mi isla”, expresó la intérprete en un post de Instagram, en donde además ha compartido algunas fotos en las que se ha dejado ver con su botarga puesta.

La reacción de sus hijos

Luego de que la identidad de Biby fuera descubierta durante el show de este fin de semana, las reacciones de parte de sus hijas Ale y Pau, quienes no tardaron en mostrarse de lo más emocionadas por la participación de su mamá en este divertido reality. “Te amo”, expresó Ale desde España en una historia de Instagram en la que compartió una fotografía del momento exacto en el que su famosa mamá reveló su identidad.

Por su lado, Pau bromeó con la situación y debajo de la publicación que hizo la cantante en su perfil de Instagram, comentó: “Con razón llegabas con pelos de colores en tu ropa, ya se me hacía raro. Triki, te vamos a extrañar. No te vayas a tu isla…”, agregó la joven actriz, mostrándose sumamente orgullosa del trabajo que su madre realizó en ¿Quién es la Máscara?

