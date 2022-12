Paty Manterola y Forrest Kolb celebran 12 años de feliz matrimonio

Más enamorados que nunca, este 12 de diciembre, Patricia Manterola y Forrest Kolb celebran su doceavo aniversario de bodas, una fecha que festejan frente al mismo mar en el que se juraron amor eterno. Con una imagen de la romántica cena que protagonizaron por esta especial fecha. Fue la cantante mexicana quien le escribió un cariñoso mensaje a su esposo quien también lo compartió en redes sociales: “Hace 12 años un 12/12 en este mismo lugar tan mágico. Qué bendición estar aquí y caminar esta vida a tu lado. ¡Feliz aniversario mi amor @Forrestkolb! Te amo”, se lee en el feed de ambos.

Para este aniversario, la pareja regresó al mismo sitio donde se juraron amor eterno y en el que, hace dos años, renovaron sus votos en la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe donde, el mismo padre que los casó, les dio una nueva bendición, ahora, con sus tres hijos como testigos. Una vez más, la Riviera Maya se convirtió en el escenario para celebrar su amor, así lo publicó Forrest en su cuenta de Instagram donde publicó un video del atardecer en el mar que acompañó de la frase: “Te amo Patricia Manterola”. Hace un par de meses, Forrest compartió un texto en el que dejó ver lo mucho que ama a su esposa: “Muchos me han preguntado a lo largo de los años cómo conocer a tu alma gemela. En verdad, no hay estrategia; no tienes elección y, sin duda, deja todo en manos de Dios y permite que lo escrito te encuentre. Esta es la manera segura de cumplir con tu destino”, escribió.

Hace cinco años, Paty Manterola confesó en entrevista para ¡HOLA! Tv, cómo surgió el amor con su esposo, a quien conoció un día por casualidad en Los Ángeles. Comenzaron una relación a distancia y pronto supieron que estaba destinados a estar juntos: “Nos escribíamos primero por mail, después empezaron pláticas por teléfono y hubo un momento que yo reconocí en él, aunque no sabíamos nada, el uno del otro, yo dije: ‘Él es como si fuera mi alma gemela’. Entonces le mandé una canción que yo grabé en inglés, que fue la primera canción que yo grabé que se llama You are the one, entonces le hablo y le digo: ‘Forrest te voy a mandar esta canción y yo quiero que me digas qué sientes cuándo escuchas la letra’”, narró la cantante mexicana quien, reconoció que dedicarle esta canción la puso muy nerviosa.

En medio de la expectación, Paty recibió muy pronto una respuesta de Forrest quien le dijo: “Me habla y me dice: ‘Sabes que tú eres la indicada y que me voy a casar contigo’, así me lo dijo, de una, yo me quedé en shock y le dije, primero nos tenemos que conocer, tienes qué preguntarme si quiero ser tu novia”, recordó entre risas la también actriz. En aquella ocasión, Paty contó que, luego de declararse su amor, no se volvieron a separar: “Ahí descubrimos que éramos el uno para el otro y cuando nos volvimos a reencontrar fue hermoso, creo que nos abrazamos por más de 10 minutos”, contó la actriz quien explicó por qué la Virgen de Guadalupe tiene mucho que ver en su historia de amor con Forrest.

Un amor bendecido por la Virgen de Guadalupe

La actriz y cantante recordó que, cuando reconoció a su esposo como su alma gemela, su primer pensamiento fue agradecer a la Virgen de Guadalupe por enviárselo, de hecho, por esta especial razón se casaron un 12 de diciembre, un día muy importante en sus vidas: “Yo decía, gracias Virgencita y él decía: ‘Gracias Dios, estoy en casa’. Al día de hoy sabemos que es un regalo de vida el que tenemos, porque no todos los días se encuentra a tu alma gemela y que todos los días aprendamos, el uno del otro y que sigamos creciendo en amor, todos los días. Lo admiro como papá, como pareja y como ser humano. Y me siento muy bendecida de estar al lado de un hombre como él”, reconoció la mexicana.