Thalía revela que a sus hijos no les gusta la fama: 'Son más privados'

Aunque los hijos de Thalía han crecido bajo el ojo público, al ser sus padre dos figuras reconocidas en el mundo del espectáculo, lo cierto es que la cantante siempre ha procurado ser discreta en cuanto a la vida de sus pequeños se refiere, pues a pesar del interés mediático, la intérprete se encargó que durante los primeros años de vida de Sabrina y Matthew fueran pocos los detalles de la vida de sus retoños los que compartía con su público. Sin embargo, conforme han ido creciendo, la también actriz se ha vuelto más abierta al respecto, abriendo un poco más las puertas de su corazón a la hora de hablar de sus dos hijos, tal y como lo hizo en una reciente entrevista, en la que como pocas habló de las cosas que les gusta y las que no a sus pequeños, llamando la atención el hecho de que, pese a que sus padres son muy famosos, Sabrina y Matthew han preferido llevar un estilo de vida alejado de los reflectores, por lo que la fama no les llama nada la atención.

Así lo reveló la intérprete de Amor a la Mexicana durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América, en el que con total apertura habló de la forma en la que entienden el hecho de que sus papás son figuras públicas, así como todo lo que tiene que ver con el hecho de ser famosos. “No les gusta mucho el tema (de la fama), tanto del papá como de la mamá, porque es como un peso. Ellos no eligieron estar ante las cámaras, no eligieron que salgamos y haya un paparazzi o que otro les esté tomando fotos, ellos no eligieron eso”, comentó Thalía sobre la forma en la que sus hijos han tenido que aprender a sobrellevar los gajes de su oficio.

En ese mismo sentido, Thalía reconoció que, pese a que sus hijos saben a lo que se dedican tanto ella como su esposo, Tommy Mottola, han preferido no profundizar en detalles, pues ellos prefieren ser un poco más discretos, por lo que no tienen ningún interés en la fama. “Ellos son más privados, no quieren saber mucho de lo que hacen mamá y papá”, agregó la artista.

22 años de amor

En esa misma charla, Thalía abrió su corazón para hablar de su matrimonio con Tommy, luego de que recientemente celebraran 22 años de haberse dado el ‘Sí, acepto’, en una idílica boda de la que todos recuerdan el increíble vestido que usó la cantante y su icónica salida de la Catedral de San Patricio, en Nueva York. “Hicimos click, porque nos encontramos en un punto de nuestras vidas en las que ya no queríamos más basura, queríamos realmente vivir en pareja y fue como de ‘me tiro de trapecista y no hay red abajo’. Desde el principio estoy para ti, en las buenas y en las malas”, confesó la intérprete.

Algo que se vio reflejado en el emotivo mensaje que la cantante le dedicó a su marido el pasado 2 de diciembre, fecha en la que suelen celebrar su aniversario. “¡Feliz aniversario mi amor! 22 años de amor y complicidad. Mi amor, te amo profundamente te admiro, celebro tu vida. Me encanta tu forma de ser, inagotable, creativo, imparable. Me encanta tu compromiso con nuestra familia, tu amor por mí. Dios te bendiga amor mío y por muchos años más de felicidad. ¡Feliz aniversario de bodas mi amor!”, se lee en el feed de la mexicana quien acompañó estas líneas de 10 fotos con las que hizo un recuento de sus años juntos.