Rebecca Jones rompe el silencio respecto a su salida de la telenovela Cabo

Luego de que se informara sobre la hospitalización de Rebecca Jones debido a las complicaciones de una neumonía, mucho se había especulado sobre su futuro en la telenovela Cabo, en la cual se encontraba trabajando hasta antes de su ingreso al hospital y en la que interpretaba a Lucía, la madre de uno de los protagonistas. Sin embargo, el productor del melodrama, José Alberto ‘El Güero’ Castro, hace unos días finalmente confirmó la salida de la actriz de la producción, quien se encuentra en enfocada en su recuperación, así como la llegada de Azela Robinson, quien retomará el personaje de Rebecca en la trama. Precisamente sobre ese tema es que Jones se ha pronunciado en sus redes sociales, donde le ha dedicado un lindo homenaje a Lucía, nombre del personaje que interpretaba en Cabo, cerrando así este ciclo que desafortunadamente no pudo concluir de la manera que hubiera querido, pero satisfecha con el trabajo realizado durante el tiempo que fue parte de este proyecto.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Rebecca compartió una fotografía en la que se le puede ver de lo más guapa, posando con toda la actitud y caracterizada como Lucía. Al pie de la imagen, la intérprete escribió unas palabras con las que describió al personaje que tantas satisfacciones le ha dado. “Que el destino te reparta las cartas incorrectas, no quiere decir que te des por vencida. Sólo quiere decir que debes jugarlas a su máximo potencial”, escribió la intérprete a manera de despedida de su personaje, cerrando así su historia dentro de Cabo, una telenovela que sin duda quedará por siempre en el corazón de Rebecca.

Cabe destacar que, a pesar de haber dejado la telenovela para enforcarse en su recuperación, Rebecca Jones ha continuado haciéndole promoción a través de sus redes sociales, invitando a su público a no perdérsela. De hecho, hace unos días la intérprete también compartió una fotografía en la que se le puede ver caracterizada de Lucía, su personaje, a través de su perfil de Instagram, una publicación en la que ha recibido todo el apoyo de sus fans. Además, en otra publicación, Jones se mostró agradecida con el ‘Güero’ Castro por haberla tomado en cuenta para esta producción. “Gracias, @elgueromex”, escribió la actriz en Instagram junto a una fotografía tomada durante el día de la presentación del melodrama, detalle al que Castro respondió: “Gracias a ti”, entre varios emojis de corazón.

Una decisión de común acuerdo

En una reciente charla con Las Estrellas, ‘El Güero’ Castro detalló que la decisión se tomó respecto a la salida de Rebecca de Cabo se tomó en común acuerdo, y que incluso fue la misma actriz quien tomó la iniciativa de dar un paso atrás. “Fue una decisión difícil, para mí fue encantador trabajar con ella, es la primera vez que trabajaba con ella, encontrar una actriz con la calidad que ella tiene fue maravilloso. Pero la producción más importante es la vida de uno”, comentó la intérprete. “Es un momento delicado en el que nuestra situación de estar de tres semanas en la parte de Los Cabos y La Paz, eso hace muy complicado poder seguir con ella. Obviamente, lo platiqué con ella, me dijo 'Güerito, me da mucha pena, pero creo que seguir en el barco sería complicado para los dos y me da miedo no cumplir'”, añadió.