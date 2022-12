Alejandro Basteri recuerda a su madre, Marcela, en una fecha muy significativa

Aunque Alejandro Basteri siempre ha apostado por la discreción a la hora de compartir los detalles de su vida personal, el empresario siempre encuentra el momento oportuno para abrir su corazón y hablar de los pasajes que han marcado su vida, tal y como ha sido la desaparición de su madre, Marcela Basteri, a quien vio por última vez cuando tenía 14 años. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando Alex acudió a sus redes sociales para rendirle un sensible homenaje a su madre, en el día que hubiera cumplido 76 años, una oportunidad en la que el empresario se mostró sumamente emocionado al hablar de Marcela y de todo aquello que él atesora en su corazón sobre el tiempo que pudo compartir con ella, así como la forma en la que hasta el día de hoy sigue siendo parte de su inspiración en su día a día y en los proyectos que emprende.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo compartió Alejandro, quien a través de su perfil de Instagram compartió un emotivo video en el que mostró algunas entrañables fotografías de la vida de Marcela y de su convivencia con sus hijos, junto al cual escribió un emotivo mensaje con el que quiso rendirle un homenaje a su memoria, dejando en claro lo importante que sigue siendo para él. “Hoy es un gran día! El que nos hace feliz, que tu presencia siempre esté en nuestras vidas y en nuestros corazones”, expresó Basteri al inicio de su mensaje.

Alex continuó con sus palabras refiriéndose a la personalidad de su mamá, recordándola como alguien que siempre le daba luz, dejando en claro la admiración que tiene por ella y lo importante es que para él mantener vivo su recuerdo en cada una de las cosas que emprende y en su vida diaria. “Solo se ve bien con el corazón; lo esencial que eres tú, es invisible para los ojos, eres la luz y la inspiración de lo que hacemos con amor. Gracias infinitas, madre, te amamos. Gracias por tu inspiración y tu motivación que siempre ha sido confeccionar lo que te apasionaba, diseños e ideas”, expresó el empresario.

VER GALERÍA

Por más de 36 años, Alejandro Basteri ha mantenido vivo el recuerdo de su mamá, una situación que lo animó a crear Basteri Collection, un proyecto dedicado completamente a la memoria de Marcela Basteri y a su gusto por la moda: “Siempre ha estado en mi mente, pero lo mejor es poder sacar algo que realmente haga honorífico alguien tan importante como ha sido tu madre”. Para el empresario esta línea significa el legado que les dejó su mamá: “Qué bello que la gente que está con nosotros, nuestra familia, qué bonito que tengamos esta oportunidad de hablar de ella algo positivo en cuestión de unión familiar”, explicó durante una entrevista en el programa argentino La divina noche de Dante.

Lo que ha dicho Alex sobre la ausencia de su mamá

En ese mismo programa, Alejandro habló de la difícil etapa que atravesó tras la desaparición de su mamá: “Yo tenía 14”. Sobre qué tan claro es su recuerdo de aquel momento, respondió: “Sí, sí me acuerdo”. A pesar de que ha sido complicado lidiar con la ausencia de su mamá, el empresario ha encontrado la manera de tenerla cerca: “Huérfano jamás, porque la siento aquí en el corazón”, respondió contundente. Aunque era muy joven cuando se enfrentó a la desaparición de su mamá, Alejandro reconoce que la soledad no ha sido un sentimiento que lo afecte: “Yo no me he sentido sólo, siempre he estado con ella de corazón”. Hizo énfasis en que la ausencia de su mamá es una situación con la que ha tenido que lidiar desde hace mucho: “Ha sido tanto tiempo atrás, estamos hablando de que yo tenía 14 años, entonces, el tiempo es un tema que es importante tener en cuenta”, recalcó.

VER GALERÍA