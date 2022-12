Adamari Lopez habló sobre su separación con Toni Costa: 'No era saludable para mí continuar'

Por más de diez años, Adamari López y Toni Costa formaron una de las parejas más estables del mundo del espectáculo hasta que en mayo del año pasado decidieron tomar caminos separados. Al anunciar su ruptura, ambos dejaron claro que su prioridad era el bienestar de su adorada hija Alaïa, por la que han mantenido una inquebrantable armonía, tal como demostraron en el cumpleaños número siete de su pequeña que los llevó a emprender un inolvidable viaje a las playas de Cancún. Aunque han seguido rumbos muy distintos, con el tiempo han hablado por su cuenta de cómo su relación se fue deteriorando y los motivos por los que consideraron que lo mejor era ponerle punto final a su historia, un tema del que se ha sincerado como nunca antes la conductora en el programa Hoy Día, donde reveló por qué no era saludable para ella continuar a lado de su ex.

Con la honestidad y la prudencia que le caracteriza, Adamari mencionó que su relación con Toni “cumplió el tiempo que tenía que cumplir” y simplemente llegó un momento en que no podían seguir juntos: “Pasó que no podíamos continuar. No era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía repetir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija”. Señaló que está agradecida con el bailarín español, ya que le dio “el regalo más grande” que pudo haber tenido: su amada Alaïa.

La presentadora prefirió reservarse los pormenores de su separación, un asunto de naturaleza privada que permanece entre ella y su ex. “Seguiremos siendo familia porque tenemos una hija que nos une, lo que pasó queda yo creo que entre nosotros dos”, comentó enfatizando en que ambos saben bajo qué términos terminaron y añadió que lo principal es la felicidad de Alaïa: “él sabe la razón perfectamente, yo también y lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante y que continuemos cada uno con su vida”.

Sobre cómo afrontó su hija la separación, Adamari confesó que en un principio fue un episodio complejo, por lo que optaron en llevarla a terapia para que pudiera hacer frente al proceso de la mejor manera posible, además indicó que siempre ha sido transparente con ella respecto a esta situación: “Fue fuerte al principio, creo que ningún niño quiere ver a sus padres separados. Alaïa también ha demostrado mucha madurez, hemos utilizado mucho el llevarla a psicólogos, platicar, hablarle con la verdad dentro de la medida que su edad lo permita y de lo que ella pueda entender, pero yo no le miento a mi hija”.

“Siempre le he dicho que a lo mejor hoy día ella no sabe la razón exacta, pero que si el día de mañana ella la quiere saber que ella me pregunte, yo se la voy a decir. Creo que con es verdad que le pueda hablar, con esa sinceridad, ella lo va a entender”, agregó, “siempre vamos a respetar sus decisiones, vamos a respetar a su papá, vamos a respetar la familia, pero siempre hablándole con la verdad. Si necesitamos la ayuda de un psicólogo que nos pueda hacer entender a todos cuál es la manera correcta para que ella esté saludable es lo que queremos”.

¿Cómo se encuentra Adamari López a más de un año de su separación?

La conductora declaró que se encuentra bien tras la ruptura y se refirió a que es la segunda ocasión que vive una separación, refiriéndose a su divorcio de Luis Fonsi: “Ningún proceso de estos es fácil, me ha tocado dos veces y bueno pido siempre sabiduría a Dios para tomar decisiones correctas, para entender los procesos, para no lastimar, y simplemente aprender y crecer”.

Compartió que sus padres han sido un gran ejemplo de fortaleza y le han dado las herramientas para superar. “Tengo unos padres amorosos que me criaron”, dijo, “estoy bien, tengo trabajo, salud, a mi familia, a mi hija, que es lo más que quiero, lo demás seguirá caminando y seguiré mostrando sonrisa dentro de las oportunidades que pueda y cuando me toque llorar pues apretaré y lo haré en casa”.

