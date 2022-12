Fernanda, esposa de El Canelo, protagonizó un emocionante encuentro con Adele en Las Vegas

Cumpliendo el sueño de miles de fans, Fernanda Gómez, esposa de El Canelo, vivió anoche una de las experiencias más especiales durante su paso por Las Vegas. De acuerdo con sus historias, ella y un grupo de amigas viajaron a la Ciudad del pecado para disfrutar del show de Adele donde, no sólo tuvo la oportunidad de corear los éxitos más importantes de la británica, también se quedó sin palabras al ser una de las afortunadas en escucharla muy de cerca, tanto que hasta se tomó una selfie con ella. La esposa del boxeador compartió con sus seguidores varios detalles de la espectacular presentación de la intérprete de Love In The Dark en el que, entre lluvia artificial y fuego, brilla sobre el escenario.

Feliz de estar con sus amigas disfrutando de una de sus artistas favoritas, Fernanda compartió algunos detalles previos al concierto, como la decoración decembrina del Caesars Palace donde cada fin de semana se presenta Adele: “Me encanta esta temporada”, escribió sobre un clip donde muestra como Las Vegas están listas para recibir a Santa. Previo al inicio del show, compartió el piano que acompaña a la cantante durante esta velada que, para ella, resultó inolvidable pues, en ese momento, no tenía idea de que no sólo vería a Adele entonando sus éxitos más importantes, sino que le iba a cantar justo al lado.

Demostrando que es una verdadera fan, Fernanda compartió varias historias de las primeras canciones que interpretó como el icónico tema Hello, que la esposa de El Canelo, cantó a todo pulmón mientras se deleitaba con el talento de su ídolo. A tenor de las imágenes que compartió, la tapatía se sabe todas las canciones de la británica pues, mientras grababa, se escuchaba a coro. Cuando salió al escenario a interpretar el tema Set fire to the rain, Fernada Gómez compartió con sus seguidores que Adele literalmente prendió fue a la lluvia y gracias a la impresionante producción de la cantante se aprecia el escenario en llamas, mientras una lluvia artificial cae, una de las partes que más le gustó a la tapatía.

Por su la producción de este show no hubiera sido suficiente, Fernanda Gómez se quedó sin palabras cuando, en la siguiente canción, Adele bajó a interactuar con el público con dos micrófonos, uno para ella y el otro para que el afortunado fan que ella eligiera para hacerle los coros, fue en ese instante que Fernanda vivió un de los momentos más inolvidables al ser una de las elegidas. En medio de los nervios, únicamente pudo captar dos selfies en las que aparece de Adele, en una de ellas, se aprecia perfectamente cómo la británica le canta muy de cerca mientras que Gómez la mira con la gran admiración que le tiene. Ya casi al final de la noche, compartió unas historias en las que aparece con sus amigas entonando la canción que catapultó a la fama a la cantante Rolling in the Deep.

Lista para el cumpleaños de su hija

Después de disfrutar de una noche inolvidable con su cantante favorita, Fernanda Gómez se alista para otra importante fecha en su vida: la fiesta de cumpleaños de su hija María Fernanda. De acuerdo con lo que le contó El Canelo a Adela Micha, en el programa La Saga, este año celebrarán el cumpleaños de su pequeña el próximo fin de semana en nuestro país: “El 17 de diciembre, cumple el 28, pero es muy difícil, sí la hemos hecho en esa fecha y sí van, porque la quieren mucho, es una niña muy querida, pero normalmente la gente se va de vacaciones, las fiestas navideñas, por eso la hacemos antes o un poquito después. Va a ser ahí en nuestra casa en Guadalajara. Es de niños, ahora la quiso de Barbie, ahí mi esposa se da vuelo”, comentó gracioso sobre la gran producción que implica una fiesta de cumpleaños de María Fernanda, que con mucho amor organiza su esposa.