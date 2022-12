Como pocas veces, Mark Tacher revela que no está soltero y habla de su pareja

El amor llamó a la puerta de Mark Tacher, así lo confirmó el actor, quien para sorpresa de muchos dejó atrás la soltería desde hace ya un tiempo. El galán de televisión, quien suele ser muy discreto con los asuntos relacionados a su vida sentimental, estuvo casado hace algunos años y atravesó por un divorcio, por lo que ahora ha pasado la página de ese episodio para enfocarse de lleno en esta nueva faceta. Enteramente ilusionado, compartió algunos aspectos de cómo van las cosas junto a su novia, quien según explica no tiene ninguna relación con el medio del espectáculo. Así mismo, fijó su postura con respecto al matrimonio y a la paternidad, siendo muy claro con sus planes a futuro y la importancia que tiene vivir el presente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la amabilidad que lo caracteriza, Mark se sinceró frente a los medios de comunicación y como pocas veces habló de su actual romance. Dado el hermetismo que mantiene en este terreno varios reporteros creyeron que llevaba poco tiempo con su novia, por lo que el intérprete hizo una importante aclaración. “Estrenando no, ya llevamos dos años y medio con ella, ya casi tres años con Michelle…”, dijo ante las cámaras y los micrófonos, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. Además, Tacher explicó a qué se dedica su pareja. “Una terapeuta maravillosa de descodificación biológica, una mujer increíble que me hace ser mejor persona, entonces pues qué te digo, muy feliz…”, agregó.

Durante la charla, salió al tema la buena relación de amistad que Mark mantiene con su ex, Cecilia Galliano, por lo que fue cuestionado sobre si su novia Michelle llega a sentir celos por esta situación. “Es una mujer muy madura, Michelle sabe perfectamente con quién está y además sabe perfectamente quién es, entonces realmente no tiene ningún problema con eso. Es padrísimo porque sí, la verdad da mucha paz…”, explicó el protagonista de cine, teatro y televisión, quien admitió que en el pasado, durante su juventud, sí llegó a ser celoso aunque asegura que hoy todo es distinto.

VER GALERÍA

¿Planes de boda e hijos?

Mientras escriben las páginas de su nuevo romance, Mark Tacher y Michelle tienen muy claro lo que desean. Enfocados a vivir el presente, cada uno se desarrolla en sus respectivos ámbitos, dando prioridad a su crecimiento profesional y mantener la estabilidad como pareja. Por tal motivo, la posibilidad de celebrar una boda futura e incluso tener hijos se ve muy lejana. “No, la verdad ahorita no tenemos nosotros ninguna idea de casarnos ni de tener hijos. Llevamos dos años y medio muy contentos con muchos planes juntos, ella está estudiando mucho más especialidades y bueno, pues poco a poco, conociéndonos más y más…”, dijo el actor, quien anteriormente se había pronunciado de igual manera. De hecho, Marc aseguró que la idea de tener bebés no es un tema que ocupe un lugar en sus conversaciones. “Ser papá no tenemos planes, no por el momento, no estamos pensando en eso y ni siquiera lo hemos platicado…”, agregó.

Poco después de su pasada ruptura sentimental, Mark expresó su postura con respecto al amor, dejando claro que a pesar de las circunstancias que ha vivido, este es un sentimiento en el que sigue creyendo, algo que queda claro luego de que revelara su actual estatus. “Siempre (creo en el amor). El amor existe y hay que vivirlo y si duele, es porque es real, entonces está bien. Ustedes vivan el amor. El amor me parece que es algo esencial en el ser humano…”, dijo algunos años atrás durante una entrevista concedida al programa televisivo Hoy.