Entre lágrimas, Andrea Meza recuerda el episodio más triste que tuvo que enfrentar en Miss Universo

Fue en marzo del 2020 cuando Andrea Meza se convirtió en la tercera mexicana en ser coronada como Miss Universo. Aunque fue una fecha inolvidable en su vida, la originaria de Chihuahua tuvo que enfrentar varios retos, tanto previos al concurso como durante el tiempo posterior a su triunfo. Durante una sincera charla con sus nuevas compañeras de trabajo en Hoy día, matutino al que se incorporó recientemente como conductora, la joven se sinceró y habló de los grandes retos que enfrentó durante su reinado, como la dolorosa situación de no poder despedir a su abuelito materno debido a que se encontraba cumpliendo con un compromiso laboral que formaba parte de su agenda. Entre lágrimas, la exreina de belleza confesó que lo más complicado de esta experiencia fue estar lejos de su familia.

Visiblemente conmovida, Andrea no pudo evitar conmoverse al recordar que no pudo estar en el último adiós de su abuelito: “Háblanos de Felipe”, le preguntaron, a lo que ella respondió con un nudo en la garganta: “Mi abue. Felipe es el papá de mi mamá, él falleció el año pasado cuando yo estaba trabajando con Miss Universo. Es la primera persona que se me va, así tan cerca. Yo estaba volando a Orlando, porque iba a promover un crucero con Miss Universo y cuando aterrizo me llega un mensaje que dice: ‘Tu abuelito falleció’”, recordó. Debido a que su camino en Miss Universo la hizo dejar su casa hace casi tres años, el golpe fue muy fuerte para ella: “Yo he estado lejos por tanto tiempo que, en mi mente, a veces se me olvida que mi abuelo ya no está, porque yo no lo vi en ese proceso de decadencia, para mí, siempre fue el regañón, el alegre”, dijo.

Debido a que le era imposible regresar a casa para estar con su familia, la exMiss Universo, vivió momentos muy complicados: “De repente, me dicen que ya no está y yo no podía viajar, yo estaba bien lejos, fue bien feo. Ha sido la única vez en mi vida que he estado en mi cama y no he querido salir a disfrutar la vida, de decir: ‘No quiero ver a nadie, no quiero hacer nada”, confesó. La exreina de belleza confesó que fue su novio, Ryan Antonio, quien se convirtió en su gran apoyo, a pesar de tampoco estar cerca de ella: “El Güero no estaba ahí conmigo, pero estuvo acompañándome día y noche por videollamada y yo creo que sin ese apoyo que yo tuve no hubiera podido salir así de fácil”, comentó Andrea quien fue sorprendida por su novio, durante esta entrevista.

Otro triste momento en Miss Universo

Además de enfrentar la partida de su abuelito, en medio de su reinado, Andrea también recordó que su mamá no puedo estar con ella la noche en la que se coronó como Miss Universo, debido a un problema de salud del que ella se enteró horas antes del certamen: “Uno quiere compartir estos momentos con la familia, mi papá pudo estar ahí, mis hermanas, pero yo sufría de ver que mi mamá sufría de que no iba a poder estar”. Aunque su familia intentó ocultarle la situación para no distraerla, por error supo lo que ocurría: “Recuerdo que me llegó un mensaje, esta yo en la competencia y se filtraron unos mensajes que mis primos, no se fijaron que yo estaba en un chat de WhatsApp, donde decían que mi mamá estaba hospitalizada y yo en media competencia, no me decían qué pasaba”.

Andrea contó que su mamá había atravesado una situación médica previa, pero que estaba lista para acompañarla esa noche; sin embargo, ganó a pesar de la complicada situación: “Ella ya había pasado por una cirugía y se estaba recuperando, el día que ella iba a viajar a Miami, la tuvieron que meter nuevamente al hospital. Fue bien complicado el tener que mantener una cara feliz, cuando estás ahí en la competencia y darlo todo, cuando no sabes qué está pasando con tu mamá, sí fue algo no tan grato, pero yo también sabía que no podía hacer nada desde ahí y me planteé, ‘¿qué voy a hacer?, ¿qué pasa si mi mamá le pasa algo malo, mientras yo estoy tan lejos?’ Y creo que eso también ha sido algo bien difícil de mi trabajo y desde que gané Miss Universo, que estoy lejos de mi familia. En cosas que pasan como los cumpleaños, no puedo estar, en lo bueno y en lo malo, eso pesa”, confesó Andrea.