La razón por la que no se dio una sentencia en el caso de Pablo Lyle La magistrada a cargo analizará los argumentos de la defensa del actor y determinará si existe la posibilidad de realizar un nuevo juicio

Luego de haber sido declarado culpable por homicidio involuntario, Pablo Lyle continúa en espera de su sentencia, la cual podría ser de hasta 15 años en prisión. El actor fue llevado a juicio a raíz del altercado vial en el que se involucró en 2019 en la ciudad Miami, cuando al sostener una discusión con un hombre de origen cubano propinó un golpe a este, quien días después murió en el hospital. A tres años de distancia de aquel incidente, y tras el fallo del jurado, los abogados del intérprete sostienen que el mexicano actuó en defensa propia, por lo que han solicitado la realización de un nuevo juicio. Por tal motivo, la mañana de este 8 de diciembre la jueza Marisa Tinkler Mendez pospuso nuevamente el procedimiento, fijando por ahora el próximo lunes 12 como fecha para la nueva audiencia en la que dará una respuesta a la solicitud de la defensa de Lyle.

De acuerdo con reportes e imágenes del programa televisivo Ventaneando, Pablo acudió a la corte de Miami para dar seguimiento al caso. El actor estuvo presente usando su uniforme rojo de recluso, mientras sus abogados intervinieron para exponer los argumentos que, según consideran, justifican la realización de un nuevo juicio. En el lugar también estuvieron presentes algunos familiares de Lyle, quienes según la emisión de espectáculos lo recibieron con un “te amamos, Pablo”. Recordemos que desde el día en que fue declarado culpable, la sentencia del actor ha sido pospuesta por cuarta ocasión, lo que ha dado mayor incertidumbre al desarrollo de este proceso legal que cobró gran relevancia mediática, otro de los aspectos que según la defensa de Lyle influyó en la decisión del jurado.

En la audiencia de este 8 de diciembre, la jueza Marisa Tinkler Mendez tomó la palabra para confirmar que debido a la solicitud de los abogados de Pablo se tomaría el tiempo para revisar los elementos necesarios, fijando así la nueva cita a la que tendrán que acudir los involucrados. “Con esto puedo tener un panorama completo más allá de los argumentos sometidos y la decisión de la corte, y creo que esto es de mucha utilidad. En cuanto a tomar una decisión y tomando en cuenta lo que se dijo aquí, tendré que revisar todas mis anotaciones e información del caso y no quisiera hacerlo todo hoy, ¿las partes están disponibles el próximo lunes? Esto con el fin de que la corte se pronuncie a la solicitud de un nuevo juicio”, dijo, agregando que será a las 8:45 de la mañana cuando inicie el encuentro.

¿Qué dijo el abogado de Pablo Lyle?

Al término de la audiencia, Philip Reizenstein, abogado de Pablo Lyle, fijó su postura ante los medios de comunicación, haciendo énfasis en la importancia de demostrar que su cliente actuó en defensa propia. “Creemos que fueron muy claros en eso, afortunadamente para nosotros en California, la corte tomará estas decisiones con el rigor para este tipo de casos pero la corte tiene suficientes evidencias y tenemos claro que es un homicidio involuntario…”, aseguró el experto legal, siempre precavido de emitir algún tipo de pronóstico. “Seremos prudentes, no vamos a predecir nada, estamos muy preocupados, estamos muy confiados. Pablo no es una mala persona, no es una persona violenta y ya veremos lo que el juez decide, ninguno de nosotros puede predecir al respecto…”, afirmó.

La buena noticia para Pablo Lyle y su familia

Previo a conocer el destino legal de Pablo, su familia y amigos cercanos emprendieron una colecta monetaria con la finalidad de reunir 100 mil dólares (cerca de dos millones de pesos mexicanos). La intención es poder apoyar al actor con los gastos de su proceso legal, los cuales han ascendido conforme avanza el proceso. Hasta el momento, a través de la página web habilitada para dicho propósito, donacionespablolyle.com, se ha dado a conocer que están a poco de llegar a la meta, reportando hasta ahora la cantidad reunida de 94 mil 76 dólares (poco más de 1 millón 800 mil pesos mexicanos) en donativos.

