María Ibarra sobre sus padres: 'La fama es parte de la chamba, nunca ha definido quiénes son'

Digna heredera de la vena artística que predomina en su familia, María Ibarra, hija mayor de Celina del Villar y Benny Ibarra, continúa labrando su camino en el mundo del modelaje con pasos firmes sobre las pasarelas. Dando lecciones de estilo, la joven de 24 años de edad, nos abrió su corazón durante un excepcional reportaje para la portada digital de HOLA.com México, de esta temporada decembrina, en el que nos compartió un poco de su talento posando con los looks más espectaculares de la Fall-Winter 2022/23 Pre-Collection de Chanel, así como algunas piezas de su colección Coco Neige, donde nos dio una probadita de la innovadora propuesta invernal de la casa de moda francesa. Con uno de los elegantes salones del Hyatt Regency México City, como telón de fondo, la joven promesa del modelaje mostró su seguridad frente a las cámaras. A tres años de su debut en el mundo de la moda, María nos confesó que supo desde la primera vez que participó en un desfile, que había encontrado su pasión: “Por supuesto (que me acuerdo). Mi primera pasarela fue Fashion Week de marzo de ese año (2019), yo realmente no sabía que me iba a pasar esto, fue un poco de la nada”.

Confiando en su talento nato, María quiso vivir al máximo su debut como modelo y dejó que los sentimientos fluyeran: “Recuerdo que más que nervios tenía mucha emoción y muchas ganas de dar esos primeros pasos. Mi primera pasarela se sintió increíble”, nos comentó, reviviendo la sensación previa a su ingreso al mundo del modelaje. A la distancia, la joven reconoce que esta experiencia le resultó muy retadora y, sin saber muy bien cómo sería su inicio en las pasarelas, se dejó llevar por su intuición: “Fue un poco difícil, porque no sabía muy bien qué estaba haciendo, no estaba preparada; ni mental, ni física, ni emocionalmente, pero me aventé y le eché todas las ganas que pude y henos aquí”. La modelo confesó que la oportunidad de continuar el legado de su mamá en las pasarelas llegó cuando menos lo esperaba: “No fue una decisión que yo tomé. Me cayó de la nada, pero se me hizo una oportunidad tan padre, tan privilegiada que decidí decirle que sí”, explicó. Si bien, su ingreso al modelaje la tomó por sorpresa, María nos confesó que, en el fondo, esta profesión siempre llamó su atención: “Realmente, aquí entre nosotros, sí era mi sueño ser modelo siempre”, nos revela, entre risas luciendo de forma espectacular algunos de los looks más codiciados de Chanel.

Con tan sólo 21 años de edad, María le dijo “sí” al modelaje y fue entonces que decidió explorar su talento sobre las pasarelas y frente a las cámaras: “Tal vez antes no sabía que tenía lo que necesitaba y no lo había intentado por miedo, estaba más chiquita, pero una vez que me llegó, le di con todo”. Inmersa en el mundo de la moda, María nos cuenta que estos años de experiencia la han hecho ir conociendo algunos trucos a la hora de posar: “Respirar, a veces se nos olvida respirar y cuando respiras te da vida”, puntualizó. Ahora que lleva un tiempo participando en desfiles de moda y sesiones fotografías, nos compartió cómo hace para proyectar su divertida esencia en las fotos: “A mí me encanta que tengan música, estar bailando y hacer locuras, diversión, no estar así estática, moverte, proponer y respirar, es muy importante”. Sobre cómo describiría su estilo, aseguró: “Comodidad, ante todo, siempre lo he dicho, a mí me gustan mucho los básicos, me gustan muchísimo la ropa, onda oriental, relajada, flojita, porque me gusta estar cómoda”, María también nos reveló los artículos que nunca pueden faltar en su bolsa: “Lentes de sol 100%, yo creo que un buen hidratante de labios, mis audífonos siempre… ah y un cepillito para mi fleco”.

Su familia, el ancla de su barco

Desde que nació, María Ibarra tuvo una relación directa con el mundo artístico por las carreras de sus padres, tíos y abuelos; sin embargo, nunca ha visto la fama como algo que intervenga en su día a día, pues su familia siempre le ha inculcado que demostrar el talento y trabajar duro por los sueños es el verdadero fin: “Nunca he visto la fama o la vida pública como lo principal, en la vida que llevan mis papás o mi familia, al contrario, lo principal siempre ha sido el trabajo duro y bien hecho, siempre lo he visto de esa manera: la fama es parte de la chamba, nunca ha definido quiénes son, siempre han sido personas muy amables, con los pies en la tierra y creo que eso me ha ayudado mucho a mí a definir y separar mi vida personal de mi vida pública”. Aunque su papá es uno de los cantantes pop más destacados de nuestro país, no siempre estuvo consciente de la popularidad que poseía, por lo que tienen muy presente el día que descubrió que era famoso: “Una vez después de un Auditorio Nacional”, recordó.

María nos contó que fue durante una firma de autógrafos, posterior a un concierto de Benny, que descubrió que era muy conocido: “Yo estaba bien chiquita (…) había una fila tan larga de personas esperando hablar con mi papá y ahí agarré el 20, fue de: '¡Órale!' Ni siquiera de verlo en el escenario, pero fue ese momento en el que dije: ‘Ok, aquí hay algo interesante’”. En ese sentido, la modelo habla un poco de los valores que le inculcaron sus padres y que le han servido mucho en sus inicios en las pasarelas: “Creo que es tratar a todos por igual, no sentirte más que nadie, porque no los somos”, nos confesó al preguntarle, ¿cuál es el mejor consejo que ha recibido de sus padres? En esta conversación, María también nos habló de cómo hizo para manejar la distancia durante la época en la viajó a Londres a estudiar y tuvo que alejarse de su familia: “Fue difícil, no voy a mentir, la verdad es que sí me costó trabajo”, comentó. A pesar de la dificultad de estar tan lejos de los suyos, esta temporada la hizo madurar en muchos aspectos: “Ahora agradezco, miro atrás y me doy cuenta que, eso me ayudó a formarme como persona y amarme a mí misma, de tanto tiempo de estar sola”, explicó.

Ahora que está de vuelta en México, María reconoció sus ganas de explorar nuevos horizontes en el modelaje y complementarlo con otras de sus pasiones, de hecho, innovar en cuanto a su profesión es uno de sus planes a corto plazo: “Se vienen proyectos padrísimos, quiero regresar a hacer arte”, nos dijo emocionada la modelo quien está planeando incorporar algunas otras actividades que, sabe, podrían enriquecer su trabajo sobre las pasarelas: “Quiero complementarlo con otras cosas, definitivamente quiero regresar a hacer cerámica, pintar, tomar fotos”. Por último, la joven habló de sus ganas de aplicar los conocimientos que adquirió en el extranjero: “Me encantaría meterme más en la parte de producción de moda que es lo que estudié, más que solamente estar enfrente de la cámara, que amo, pero definitivamente producir y crear y ser parte de ese mundo, me interesa mucho”, finalizó.

Locación: Hyatt Regency México City; Fotografía: Santiago Ruiseñor; Peinado y maquillaje: Pedro y Pablo Torres; Coordinación de moda: Chiara Primatesta; Moda: Chanel