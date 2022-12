Ángela Aguilar sorprende a sus seguidores con un radical cambio de look

Para sorpresa de sus más de 9 millones de seguidores en Instagram, Ángela Aguilar compartió esta tarde una imagen del radical cambio de look al que se sometió y con el que le dio un giro a su imagen. Después de triunfar por un largo tiempo con un corte bob, la hija menor de Antonio Aguilar, a diferencia de otras famosas que recientemente se sumaron a esta tendencia, como es el caso de Ana Brenda Contreras y Claudia Martín, se despidió de este look y, con ayuda de unas extensiones onduladas, ha querido refrescar su apariencia y ahora luce espectacular con una larga melena con la que causó furor entre sus fans quienes, desde un tiempo, le había recomendado que se hiciera este cambio para lucir más juvenil.

Así como en sus inicios y con un look muy parecido al que usó en el video del tema En realidad, ahora, la joven ha querido llevar este look a la vida real: “Un pequeño cambio”, escribió Ángela en su feed de Instagram donde obtuvo más de 269 mil likes. En esta imagen, aparece la cantante presumiendo su nueva cabellera, que se convirtió en el “accesorio” más llamativo del atuendo que utilizó para celebrar el cumpleaños de su mamá, Aneliz Álvarez a quien le escribió: “Te amo. ¡Feliz cumpleaños a mi madre! Gracias por enseñarme tanto, por desvivirte tanto, por todo lo que me doy cuenta, pero más que nada por lo que no. Te admiro y te adoro”, la cantante acompañó este mensaje de un collage de fotos al lado de su mamá a lo largo del tiempo.

Desde anoche, Ángela Aguilar ya había adelantado que había dado un giro a su imagen con extensiones del mismo color de su cabellera, en una historia que compartió luego de colocárselas, fue en ese clip donde la cantante se dejó ver muy contenta con el resultado. Hace unos meses, cuando decidió cortar más su cabello, la joven platicó en live con sus seguidores a quienes les explicó por qué le gustaba ese corte: “Te ves mejor con el pelo largo”, leyó de un comentario de uno de sus fans a lo que respondió. “Te voy a decir algo, no lo sé, me gusta mucho el cabello cortito: uno, porque es mucho más fácil arreglarme”. Aquella vez, la hija de Antonio Aguilar explicó qué la motiva a jugar con su imagen a través de los looks: “Cuando tu vida cambia, debes cambiarte el pelo”, dijo.

Mexicanidad urbana, el estilo de la cantante

En marzo de este año, Ángela Aguilar engalanó la portada de ¡HOLA! donde, en exclusiva, nos compartió cómo siempre trata de incorporar la belleza textil de nuestros país en sus vestuarios sobre el escenario: “Siempre tratamos de hacer sobresalir el trabajo mexicano y yo creo que para mí es muy importante usar esas tradiciones mexicanas de una forma nueva y diferente, agarrar un vestido campeón de bordado de Oaxaca y llenarlo de swarovskis, ponerle una crinolina, cositas así que me gustan hacer y que me gusta llevar a través de mis conciertos”. En aquella ocasión, nos confesó en qué prendas de su guardarropa es en las que más invierte: “En lo que más gasto de toda mi ropa, yo creo que son los zapatos y las bolsas, los accesorios, soy adicta a los zapatos”, explicó.

Ángela nos describió su estilo fuera d ellos escenarios y admitió que elige la ropa que utilizará cada día dependiendo su humor: “Mi moda depende de mi estado de ánimo, si estoy feliz, me pongo un vestido, algo diferente, si estoy enojada, obviamente negro, no quiero que nadie me vea y cuando salgo como una persona normal, para no llamar mucho la atención”, detalló. La joven también confesó que algunas prendas no le pertenecen, pues para el día a día la comodidad es una regla: “Me gusta mucho usar oversize hoodies, le robo las camisas a mi papá y a mi hermano”. Por último nos reveló el concepto que ha creado alrededor de su estilo: “Mexicanidad urbana”.