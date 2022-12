Desde Italia, Atala Sarmiento celebra enamorada su cumpleaños

Celebrar un año más de vida es para Atala Sarmiento un acontecimiento que merece la pena recordar de manera especial. Para su nuevo festejo de cumpleaños la conductora de televisión hizo maletas junto a su esposo, David Ródenas, con quien voló desde Barcelona a Italia para disfrutar de una escapada por Florencia, ciudad en la que recibió su nueva vuelta al sol enteramente entusiasmada y muy agradecida. Fue tal la emoción que incluso la ex presentadora de Ventaneando hizo honor a la fuerte complicidad que mantiene con su marido, pues juntos tomaron la decisión de realizarse un tatuaje, con el que pusieron en alto el inmenso cariño que los une.

Desde la esplendorosa Florencia, Atala se llenó de inspiración y compartió un profundo mensaje a propósito de su cumpleaños, mismo en el que contó un poco de cómo ideó esta celebración que recordará para siempre. “Cuando mi guapo me preguntó que qué quería hacer para mi cumpleaños le dije: ‘Llévame a Florencia’. Y aquí estamos, celebrando la vida juntos, disfrutando como nos gusta y lo sabemos hacer…”, contó en las primeras líneas de su emotivo texto, el cual ilustró con un álbum fotográfico que abre con una postal de ella posando simpática a las afueras de la Catedral de Santa María del Fiore. La reacción de sus seguidores fue inmediata, pues regalaron miles de “me gusta” a la publicación que hizo este 6 de diciembre.

Atala además habló de cómo decidió hacer de este cumpleaños un capítulo especial, pues tanto ella como su esposo tomaron la decisión de tatuarse en sus brazos la frase en italiano “la dolce vita” (la dulce vida), un detalle del que se siente enteramente orgullosa porque precisamente, asegura, describe parte de su esencia. “Y por eso, en esta ciudad que amo, y en este día en el que llego a una etapa especial, decidimos poner en nuestra piel algo que nos representase de la mejor forma, porque somos disfrutones, por lo mucho que nos gusta vivir la vida y porque queremos seguir haciéndolo por muchos años más…”, agregó Sarmiento, quien además agregó fotos del diseño de los tatuajes en letra cursiva. “Aquí estamos, disfrutando la dolce vita”, agregó, no sin olvidar agradecer al creador de los diseños.

A lo largo de su recorrido por Florencia, Atala no ha parado de compartir fotografías de los sitios que visita, así como de lo grato que ha sido disfrutar de este paseo junto a su esposo David. Para no perder la costumbre, los dos posaron para una romántica fotografía desde el Ponte Vecchio, el cual se sitúa sobre el río Arno en aquella ciudad. “Que viva la vida”, dijo la presentadora de televisión, quien ha recibido constantes felicitaciones y comentarios de sus seguidores y amigos famosos, tal como lo hicieron Anette Michel y Sergio Basáñez. De esta manera celebra un cumpleaños más, agradecida por todo lo que ha logrado hasta ahora.

Tres años en Barcelona

Fue en septiembre de 2019 cuando Atala Sarmiento tomó de la decisión de dar un giro a su vida mudándose a Barcelona, ciudad de la que es originario su esposo. A tres años de ese cambio que le resultó positivo, la conductora de televisión quiso reflexionar, enteramente agradecida por la estabilidad que en este momento rige su vida. “El 21 de septiembre de 2019 llegamos mi guapo y yo a Barcelona a comenzar una nueva vida. Estas orquídeas fueron las primeras que mi guapo me regaló llegando aquí. Teníamos muchas ganas pero poca idea de lo que vendría después, una pandemia, un encierro, una crisis mundial a la que nadie era ajeno. Dijo una vez Eleanor Roosevelt que las mujeres dóciles no pasan a la historia. Yo no sé lo de pasar a la historia, pero seguro que he sido más valiente y arriesgada que dócil. A tres años de haber iniciado esta aventura me siento agradecida. Gracias, guapo por esta travesía, a veces rocosa, a veces luminosa, pero siempre enriquecedora. ¡Vamos por más, Barcelona hermosa! Que nunca tengo suficiente de ti. Eres espectacular, ciudad Condal”, escribió en redes sociales.

