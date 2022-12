Rodrigo Murray habla por primera vez del fallecimiento de su hermano: 'No hubo sufrimiento'

El pasado 18 de noviembre, trascendió la noticia del fallecimiento del académico Guillermo Murray Jr., hermano de Rodrigo Murray, a través de redes sociales y de algunos medios de comunicación, donde se especulaba sobre lo que habría sucedido. De hecho, el entorno del actor procuró vivir este momento en completa privacidad, por lo que hasta el momento no se habían pronunciado de forma pública. Sin embargo, el protagonista de la serie Renta Congelada finalmente ha roto el silencio, poniendo punto final a los rumores que se han difundido, dejando en claro que sería la única vez que hablaría al respecto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE CELEBRIDADES:

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Hoy que Rodrigo accedió a hablar sobre el sensible fallecimiento de su hermano, una oportunidad en la que aprovechó para aclarar las causas de la muerte de Guillermo. “No he hablado ni he querido hablar al respecto, es la primera declaración que voy a hacer, mi hermano sufrió un ataque al corazón fulminante”, dijo el intérprete con total sinceridad, echando por tierra todas las especulaciones en torno al caso de su hermano.

Por otro lado, el actor dijo que dentro de la familia todos se encuentran tranquilos y en paz, pues de acuerdo con los exámenes que se le practicaron a fallecido escritor, se pudo determinar que su muerte fue repentina y no hubo dolor. “Afortunadamente, eso dicen los estudios de los doctores forenses, por lo tanto, sabemos que no hubo sufrimiento. Lamentamos muchísimo la pérdida, obviamente estamos tristes en casa”, señaló. En cuanto a los rumores que comenzaron a surgir sobre la muerte de Guillermo Murray Jr., Rodrigo quiso ahondar más en el tema, con la finalidad de poner fin a todo lo que se ha dicho en torno a este triste suceso. "Lamentablemente sí encontramos el cuerpo unos días después, pero no hubo nada de violencia, a veces la gente inventa cosas”, detalló.

VER GALERÍA

Finalmente, Rodrigo Murray detalló cómo fue enfrentaron esta dura noticia, admitiendo que las últimas semanas no han sido fáciles para nadie en la familia, pero mostrándose esperanzado en que su hermano se encuentra bien donde quiera que esté y rodeado de todos aquellos que se les han adelantado. “Yo te puedo decir qué fue lo que sucedió; se encontró así: entramos con los peritos, con la Fiscalía, se levantaron las actas, fueron unos días muy difíciles, la situación era muy desagradable, pero así fue y él ya debe estar descansando junto con mi hermana Marcela y con mi papá”, finalizó.

¿Quién fue Guillermo Murray Jr?

A diferencia de su hermano y de su papá, Guillermo Murray Jr. dedicó su vida a las artes lejos de los reflectores y en ámbitos muy distintos a los de sus famosos familiares, pues fue un reconocido escritor y académico. Estudió en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrado, Buenos Aires, Psicología Clínica y una maestría en Psicodrama Psicoanalítico. Además, se desempeñó como profesor de literatura e impartió múltiples cursos y talleres sobre títeres en importantes sedes como Bulgaria, Nueva York y la UNAM.

VER GALERÍA