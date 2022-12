'Esas heridas nunca sanan', Ariel López Padilla sobre cómo María Levy ha enfrentado la ausencia de Mariana Levy

Aunque a lo largo de su vida María Levy ha demostrado ser una persona sumamente resiliente y en paz con su pasado, lo cierto es que la ausencia de su madre, Mariana Levy, quien falleció cuando la joven fotógrafa tenía apenas nueve años, es una herida que no ha sanado del todo y con la que ha aprendido a vivir. Algo de lo que el actor Ariel López Padilla, padre de María, habló recientemente en un encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad se refirió a la forma en la que su hija ha enfrentado la partida de su madre a lo largo de estos años y de lo que ha aprendido de toda esta dura experiencia.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Siempre abierto a compartir con el público los aspectos más especiales de su vida, el actor no tuvo reparo en abrir su corazón para hablar sobre la forma en la que ha ayudado a su hija María a superar el trago amargo que significa el perder a su madre a tan corta edad, una experiencia que sin duda la marcó para siempre. “Yo creo que esas heridas nunca sanan, la orfandad nunca se sana, es una ausencia permanente”, comentó el intérprete con total sinceridad. “Yo una vez lo comenté, (Mariana) no va a estar en sus 15 años, no va a estar en su graduación, no va a estar en sus momentos de éxito y también en sus momentos de dolor”, agregó.

En ese mismo sentido, el actor señaló que, además de acompañarla en estos procesos de duelo que ha enfrentado María a lo largo de este tiempo, ofreciéndole una familia al lado de sus otros dos hijos y de su pareja, el intérprete también le ha dado algunos consejos a su hija para ayudarla a procesar sus sentimientos al respecto. “Respetar muchos sus duelos y sus búsquedas, porque ella busca sanar esas heridas, le digo: ‘tienes que encontrarlo en tu corazón, tienes que inspirarte en ubicar a tu mamá, entender quién era tu mamá’, y eso es algo que ella se ha dado a la tarea, conocer a su mamá preguntándole a todas las personas que la conocieron”, compartió.

Lo que María ha dicho sobre la partida de Mariana

Desde hace algunos meses, María Levy y Talina Fernández decidieron emprender un proyecto muy especial en conjunto: el podcast Platicando con mi Abuela, un espacio en el que María y Talina abren su corazón para hablar de algunos de los instantes más difíciles de su vida, reflexionando a través de sus experiencias el cómo han logrado superarlos. Por supuesto, el tema del fallecimiento de Mariana Levy ha estado sobre la mesa y sobre lo cual María se ha sincerado: “Cuando murió mi mamá yo no lloré, yo me paralicé, me adjudiqué también una responsabilidad que no me correspondía, que era: Soy la niña de 9 años, pero voy a ser fuerte por mi abuela”, contó en uno de los episodios más entrañables que ha hecho al lado de su famosa abuela.

Orgullosa de la mujer en la que se ha convertido su nieta, Talina recordó cómo afrontó la fotógrafa la muerte de su mamá: “María ha tenido una lucha enorme. Cuando murió su mamá y se vino a vivir conmigo, María nunca pudo llorar y cargó con el dolor, lo vino cargando todo el tiempo, se hizo una coraza que, así como no permitió el dolor, tampoco permitía la alegría”, detalló Fernández. Después de un largo camino de sanación, la primogénita de Mariana Levy decidió que era momento de compartir su testimonio a través de este podcast.