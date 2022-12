Por qué Kirstie Alley describía a John Travolta como el amor de su vida

El lamentable fallecimiento de Kirstie Alley, ha dejado un gran vacío en el mundo del espectáculo y muy en especial en los corazones de quienes tuvieron la oportunidad de compartir sus vidas con la hermosa actriz. Uno de ellos fue John Travolta, a quien la intérprete conoció durante el rodaje de la película Mira Quién Habla y con quien logró entablar una cercana relación a lo largo de su vida. Pero más allá de los sets de filmación y las locaciones, lo cierto es que la complicidad que ambos actores mostraron en la pantalla trascendió la ficción, pues según Alley reveló en más de una ocasión, el actor fue uno de sus “más grandes amores”. Y aunque incluso Kirstie llegó a confesar haber estado enamorada de John y haber sido correspondida por el actor, su amor nunca pudo ser, pues en su momento ella estaba casada.

El amor que Alley profesaba por Travolta nunca fue un secreto y la actriz nunca tuvo reparo en admitir que el también protagonista de Grease fue uno de sus más grandes amores. Tal y como la actriz lo reveló durante su estancia en Celebrity Big Brother UK en 2018, en donde con total sinceridad se refirió a su relación con John. “Casi me escapo y me caso con John. Lo amaba, todavía lo amo", dijo Alley luego de que fuera cuestionada sobre si en alguna ocasión llegó a enamorarse de alguno de sus coprotagonistas. "Si no hubiera estado casada, habría ido y me habría casado con él y habría estado en un avión porque él tiene su (propio avión)”, agregó la actriz haciendo referencia al personaje que Travolta interpretaba en la película Mira Quién Habla, el cual en la ficción era piloto de aviones.

En ese mismo año, Kirstie ahondó más en el tema, esta vez durante su participación en el podcast The Dan Wootton Interview, en donde habló de lo complicado que fue para ella hacerse a la idea de que lo que sentía por el actor era algo que nunca prosperaría, por lo que incluso llegó a tomar la decisión de no llevar siquiera sus sentimientos a otro plano. “Fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida porque estaba locamente enamorada de él”, dijo la intérprete sobre la posibilidad de llevar su relación con Travolta al ámbito sexual. "Éramos divertidos y graciosos juntos", dijo. "No era una relación sexual porque no voy a engañar a mi marido", agregó Alley, quien detalló que en el aquel entonces estaba casada con el actor Parker Stevenson, de quien se separó en 1997.

En otra parte de la charla, la actriz incluso reveló que sus coqueteos con John duraron varios años más, incluso en la época en la que John ya estaba casado con Kelly Preston, quien según contó la intérprete, le pidió que dejara atrás sus coqueteos con el también cantante. "Kelly se acercó a mí, y estaban casados ​​entonces, y ella dijo: 'Erm, ¿por qué estás coqueteando con mi esposo?'", dijo Alley. "Y ahí fue cuando tuve que tomar una decisión y ese fue prácticamente el final", detalló.

La emotiva despedida de John Travolta para Kirstie

Sin duda alguna, el 2022 ha sido un tanto duro para John Travolta, pues en menos de cuatro meses ha tenido que despedirse de dos de sus más grandes amigas y coprotagonistas, Olvia Newton-John y Kirstie Alley. Es por eso que al dedicarle unas palabras a su compañera de créditos en la saga Mira Quién Habla, quien falleció el pasado 5 de diciembre tras una dura batalla contra el cáncer, según revelaron los hijos de la intérprete en un comunicado, se mostró un tanto desconsolado y esperanzado en volverla a ver en otro plano. “Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo, Kirstie, sé que nos volveremos a ver”, expresó el intérprete en una publicación en Instagram donde compartió algunas lindas fotografías de la fallecida artista.

