Con su hermana Gabriella como invitada de lujo, los mellizos de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebran sus 7 años

Como cada año desde que debutó como mamá, Elizabeth Álvarez organizó una gran fiesta temática para celebrar los 7 años de sus mellizos, Máxima y León quienes, como en cada cumpleaños eligieron distinto tema, mientras que la niña quiso todo de sirenas, el pequeño quiso que cada detalle estuviera inspirado en el personaje de Anime, Nerf. Feliz de ver a sus hijos disfrutar de principio a fin de esta fiesta, que realizó el pasado fin de semana, la actriz quiso compartir con sus seguidores en Instagram un poco de lo que ocurrió en esta celebración donde los niños contaron con la presencia de su hermana mayor, Gabriella, quien pasó unos días en México.

En el videoclip, que Elizabeth musicalizó con el tema de Katy Perry, Birthday, dejó ver, primero, lo mucho que han crecido sus hijos quienes se mostraron encantados con el trabajo que realizó su mamá para esta fiesta donde se encargó de que cada detalle fuera acorde con el tema que cada uno eligió. Para este año, la actriz rentó un salón de fiestas infantiles, donde los pequeños disfrutaron al máximo en su mesa de dulces y en los juegos disponibles para todos sus invitados, además de las dos piñatas, los pequeños disfrutaron de un carrito de helados donde pudieron degustar los sabores más especiales. En este clip, la actriz incluyó varias imágenes dentro del festejo, en el que Jorge Salinas se mostró muy emocionado de ver a los niños muy plenos.

En una parte de este video, vemos a Salinas sentado en una de las mesas junto a su primogénita, Gabriella, quien viajó a la Ciudad de México para poder disfrutar con sus hermanos de esta especial fecha: “¡Qué lindo fue compartir este momento con todos ustedes!”, escribió la colaboradora de ¡HOLA! Tv en los comentarios de esta publicación que realizó la mamá de sus hermanitos. Recordemos que fue en febrero de este año cuando la hija mayor de Jorge Salinas visitó por primera ocasión nuestro país para pasar San Valentín con el actor y con sus hermanitos con quienes, de acuerdo con Elizabeth, se lleva de maravilla. Aunque no hay imágenes de la joven en la fiesta, ella compartió algunas historias de cómo disfrutó del cumpleaños de sus hermanitos.

Feliz con el resultado de esta espectacular fiesta de cumpleaños, Elizabeth Álvarez escribió como descripción de este clip: “Celebrando los 7 años de Máxima y León con una fiesta de cumpleaños increíble @Salinasjorgemx y yo agradecidos con la vida, por ver a nuestros hijos felices”. Desde que la actriz debutó en su papel como mamá, en diciembre de 2015, ha querido que sus pequeños tengan recuerdos inolvidables de cada cumpleaños y fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, cuando también ha producido grandes festejos. Desde su primer cumpleaños, Elizabeth ha querido complacer a ambos con dos temáticas, pues, tal como lo compartió en su visita al programa Montse & Joe, le gusta respetar los gustos de cada uno: “Cada uno tiene su ADN y su personalidad, porque no puedes olvidar el carácter y el temperamento”, explicó.

Máxima, su versión miniatura

En este programa, la actriz le confesó a Montserrat Olivier y a Yolanda Andrade que, de sus dos hijos, Máxima es quien más se parece a ella: “Máxima es igualita a mí en carácter, temperamento, actitudes. Me dice: ‘Mami, es que tú no entiendes, que a mí me gusta andar entaconada, con mis vestidos, somos igualitas”, comentó. Sobre la personalidad de su hijo, reconoció: “León es idéntico a Jorge, yo creo que tiene esa sensibilidad de Jorge, es guapo de naturaleza, se sabe encantador”. En esta emisión, Elizabeth compartió un poco de cómo está criando a sus pequeños para adquirir responsabilidades: “Fíjate que ayer estaban lavando los trastes y les pago, lavan el coche, los trastes, recogen su cuarto, juntan su dinero y se ganan las cosas, porque mamá no compra juguetes, saben que mamá y papá no compran juguetes, más que Santa y en su cumpleaños”, explicó.