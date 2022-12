Ingrid Coronado: 'Siempre estaba luchando por verme distinta'

No hay duda de que Ingrid Coronado es una de las mujeres más guapas de la televisión mexicana. Su pasado como cantante de Garibaldi y su incursión como conductora en la pantalla chica, le permitieron ganarse el cariño del público que hoy continúa apoyándola de manera incondicional. Sin embargo, la presentadora reconoce que siendo muy joven atravesó por una situación que implicó no sentirse segura de su aspecto físico, a pesar de que quienes la rodeaban le hacía notar su belleza. Sincera, habló de cómo esta circunstancia llegó a conflictuarla a tal grado de que se vio orillada a buscar ayuda profesional para poner remedio a lo que ocurría, logrando ser una mejor persona con el paso del tiempo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Ingrid recordó cómo en sus años de juventud logró llamar la atención de sus compañeros en la escuela, aunque por dentro sentía que algo no encajaba pues al mirarse al espejo tenía ciertas opiniones sobre sí misma. “Siempre tuve mi pegue pero es increíble porque mi amor propio era así (pequeño). Te juro que me acuerdo y en la escuela era de la que les gustaba a los chavos, les gustaba a los de mi edad, a los que eran más grandes, a los que eran más chicos, la gente de la escuela me conocía, era la capitana de las cheerleaders, de las porristas, y era más popular aún. Como que siempre yo tenía peros con respecto a mí. Me tardé muchísimos años. (Sentía) que siempre me faltaba algo o me sobraba algo, o tenía mucho o tenía poco… siempre estaba luchando por verme distinta, físicamente…”, dijo en entrevista con Yordi Rosado.

Al ahondar en sus palabras, Ingrid reveló que uno de sus conflictos fue haber tenido los senos muy grandes, por lo que trató de ocultarlo por mucho tiempo. Tras un periodo de auto reflexión decidió tomar cartas en el asunto, segura de que podría cambiar su perspectiva sobre sí misma. “Ese siempre ha sido un tema. Desde que soy muy chica he venido arrastrando como muchas cosas y hace como 18 o 20 años llegó un punto en mi vida en el que dije: ‘Esto no puede seguir siendo’, entonces fue cuando empecé a tomar terapia, empecé a hacer trabajo personal y ahora ya es mi más grande pasión, leer, estudiar…”, confesó.

VER GALERÍA

El cambio radical de Ingrid Coronado

Dada la naturaleza de su profesión y de su belleza innata, Ingrid Coronado puso total atención en su aspecto físico, situación que con el paso del tiempo trajo consigo algunas consecuencias. “A lo largo de todo este tiempo yo creía que lo físico era lo más importante, de veras yo lo creía. Yo creía que si me veía bien físicamente iba a tener al hombre de mi vida, que si me veía bien físicamente me iba a ir bien en el trabajo y sí, evidentemente muchas épocas de mi vida me abrió puertas, pero también esa presión me provocó muchísimo sufrimiento…”, confesó.

Hoy Ingrid se siente orgullosa de la nueva mirada con la que asume su presente, agradecida de los cambios implementados de manera oportuna en el instante más preciso. “Ahora decido mejor dedicar ese tiempo a hacer ejercicio y alimentarme bien pero es para cuidar mi salud, y ahora prefiero ser una mujer mucho más interesante que tiene algo que aportar y entonces es curioso pero lo que veo al espejo me gusta más que cuando dedicaba quinientas mil horas en la manera de verme mejor físicamente…”. Así mismo, dijo que no es partidaria de los tratamientos estéticos. “Hace ya muchos años que tomé la decisión de no tocarme, no ponerme inyectable, no hacer tratamientos que sean invasivos. Ya no estoy dispuesta a pagar ningún precio…”, aseguró.

VER GALERÍA