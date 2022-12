Juan Soler confirma que tiene un nuevo romance, ¿quién es la afortunada?

Con ilusión, Juan Soler abraza esta etapa de su vida en la que nuevamente tomó la decisión de darse una oportunidad de amar, tras un tiempo de permanecer soltero. El galán confirmó la noticia de su romance junto a su pareja, la presentadora Paulina Mercado, con quien comparte pantalla cada mañana al frente de la conducción del programa televisivo Sale El Sol. Los enamorados, que habían mantenido bajo estricta discreción lo suyo, decidieron romper el silencio en vivo durante la emisión de este 6 de diciembre, dando algunos detalles de su romance y de cómo fue que todo comenzó a tomar rumbo a raíz de una cercana amistad. Felices, celebraron así este momento en compañía de sus compañeros, quienes incluso les pidieron que se dieran un beso.

La noticia fue destapada luego de las fotografías dadas a conocer por una publicación, situación que motivó a los enamorados a poner fin a la incertidumbre de una vez por todas. “Sí, hay algo…”, dijo Juan de manera contundente sin olvidar hacer una importante aclaración. “Somos galanes, creo que sí era importante que nos diéramos una oportunidad. No estoy de acuerdo mucho con los tiempos de los que habla la revista porque no están manejando los tiempos correctos pero sí, estamos saliendo…”, confesó el galán de telenovelas, quien se mostró sonriente en todo momento mientras daba los pormenores de su nuevo romance.

¿Cómo se dio el flechazo?

En la conversación los demás integrantes de Sale El Sol pidieron a la pareja revelar cómo fue que se dio el flechazo entre los dos, por lo que Paulina tomó la palabra para hacer un recuento breve del acercamiento que hubo, el cual tuvo como antecedente una amistad. “Éramos muy amigos, lo que pasa es que inició una relación de amistad tan linda, él me daba consejos, yo le daba consejos a él. De verdad teníamos una relación muy linda y de pronto yo estaba sola, él estaba solo, empezamos a coincidir, empezamos a platicar y dijimos: ‘Ok’…”, agregó la guapa conductora. Por su lado, Juan también dijo: “Todavía una salida específica, formal como galanes, todavía no, no hemos tenido… Las salidas siempre fueron como en grupo, fueron con los compañeros…”, expresó el intérprete ante la pregunta de cómo había sido su primera cita.

Fue tal el buen ánimo de los conductores de Sale El Sol durante la transmisión, que no dudaron en pedir a los enamorados que se dieran un beso frente a las cámaras. Ante la insistencia, Juan optó por tomar la mano de Paulina y besarla, un gesto que fue aplaudido por la producción. Al respecto, fueron cuestionados sobre su primer beso y si este había sido como de telenovela, pregunta que dio pie a la confesión de Paulina. “Todavía no hay primer beso, estoy esperando. Es el galán de la telenovela que se tardó…”, comentó entre risas la presentadora. Así mismo, aclararon que el día en que fueron captados en el supermercado se encontraban haciendo unas compras para asistir a una cena sin advertir la presencia de algún fotógrafo.

Ya lo hablaron con sus hijos

En la emisión, tanto Juan como Paulina revelaron que este tema ya estaba hablado con sus respectivos hijos, pues lo que importa es mantener la tranquilidad en todos los sentidos. “Desde luego, ya mis hijos saben que nos vamos a dar una oportunidad. El que nada debe nada teme, por eso no estamos como pendientes de quién nos estaba viendo. Fuimos al súper a comprar unas cosas para una cena que teníamos y ya está, pero sí. Lo importante es que estemos tranquilos, que estemos bien, nuestros hijos ya saben y a ver qué pasa”, afirmó.

