Natalia Jiménez da detalles de la nueva batalla legal que ha emprendido con su exesposo

A casi un año de haber anunciado el fin de su matrimonio con Daniel Truebas, tras 6 años juntos, Natalia Jiménez compartió con sus seguidores en Instagram que ha comenzado una nueva batalla legal contra su exesposo, esta vez, para conseguir que su hija Alessandra puede viajar a México con ella, ya que, durante este tiempo tras el divorcio, la niña no ha salido de Miami debido a la negativa de su papá. Como pocas veces, la intérprete abrió su corazón y habló sobre este proceso con el que está luchando por el derecho de su hija de compartir más tiempo con ella, ya que debido a que ella reside en nuestro país le resulta muy complicado lidiar con la distancia. Hace unas horas, la española también publicó en sus redes un video en el que contó cómo hace para conseguir compaginar la maternidad con sus múltiples compromisos laborales.

Dando lecciones de sinceridad, Natalia dio a conocer que promovió un juicio civil para que un juez intervenga en esta situación: “¡Hola todos!, ¿cómo están?, espero que muy bien. Yo estoy en un proceso, como saben, llevo ya un tiempo queriendo que mi exmarido deja viajar a mi hija conmigo a México y me lo ha denegado todo este tiempo, entonces, no me ha dejado otra opción que presentar una demanda civil para que esto suceda. Les pido con muchísimo cariño que, por favor, me tengan en sus oraciones, que pidan mucho para que esto suceda, porque para mí, no hay nada más importante en este momento, que poder viajar con mi hija, ya que el hecho de que no pueda venir conmigo significa que hay muchos días al año que no puedo pasar con ella y él se la queda”, comenta Natalia en la primera parte de su mensaje.

La cantante reconoció que esta situación por la que ha estado luchando desde que se divorció, la mantienen a la expectativa y con la esperanza de que un juez falle a su favor, promoviendo una convivencia mucho más equitativa entre ella y su exesposo: “Por favor, quiero que pidan mucho por esta audiencia que vamos a tener ahora en diciembre, próximamente, porque para mí es súper importante. Estoy muy emocionada, también obviamente muy expectante de qué es lo que va a pasar. Quiero que sepan que estoy haciendo todo lo posible por tener a mi hija en México, cuando vamos de vacaciones, cuando voy a trabajar y la verdad es que estoy muy emocionada de compartirles esto, que estoy luchando por ella”, comentó la cantante en este clip donde se muestra visiblemente conmovida por la situación que está viviendo.

Por último, Natalia pidió a sus fans mantenerse cerca de ella en estos días en los que comenzará formalmente el proceso legal a través del cual busca compartir más tiempo al lado de su hija, de apenas 6 años de edad: “Estén al pendiente de las noticias, los quiero mucho, les mando muchos besos y, por favor, mantenganos en sus oraciones, porque no hay nada en el mundo que me importa más, ahora mismo, que esto. Les mando un abrazo muy fuerte”. Hasta ahora, Natalia ha estado viviendo entre México y Miami; sin embargo, esta dinámica ha sido muy desgastante debido a su ajetreado ritmo de trabajo. Sobre esta situación, anoche, la exvocalista de La Quinta Estación compartió en otro clip un poco de cómo ha estado resolviendo las cosas para cumplir con el trabajo y estar presente en la vida de su pequeña.

Una vida entre vuelos

A través de Instagram, Natalia compartió cómo planea su día a día: “Son las 11:22 de la noche y estamos apenas llegando acá a Miami, porque mañana voy a recoger a Ale en la escuela a la 1, la voy a llevar a un festival del colegio a las 5 y al día siguiente la dejó en el colegio a las 8:15 y agarró un vuelo para irme al Paso, porque estamos allá esta semana en El Paso, Houston y en Laredo, haciendo conciertos, luego, paso una semana en México, porque estamos haciendo unos comerciales para ustedes, que se van a morir, con Benito Santos y después ya regreso para quedarme aquí ya en diciembre de vacaciones, para que vean que no es fácil”, comentó la cantante quien está dispuesta a seguir luchando para que su hija pueda estar más tiempo a su lado.