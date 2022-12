Paulina Burrola se sincera sobre su relación con Mauricio Ochmann

En abril pasado Mauricio Ochmann y Paulina Burrola celebraron por todo lo alto su primer aniversario como novios, una etapa en la que ambos no solo han disfrutado gracias a la buena química que mantienen, sino también al equilibrio que existe entre sus facetas profesionales y personales. La guapa modelo tomó la decisión de sincerarse sobre este aspecto de su relación sentimental con el actor, quien de igual manera ha expresado en ocasiones anteriores lo feliz que se encuentra por este romance que lo llena de inspiración. Así, los dos hacen de este momento uno de los más especiales, venciendo las barreras de la distancia cuando por motivos de trabajo tienen que permanecer alejados, como cuando a principios de agosto hicieron todo para poder se reencontrarse en España.

Cercana como suele ser con sus seguidores en redes sociales, Paulina llevó a cabo una dinámica de preguntas y respuestas, sesión en la que algunos usuarios aprovecharon para cuestionarla sobre los acontecimientos y la dinámica en su noviazgo con Mauricio, pidiéndole algún tip para mantener una relación a distancia. “Comunicación, respeto y empatía”, escribió la también ex reina de belleza en sus historias de Instagram. Para hacer más emotiva su publicación ilustró la misma con un romántico y simpático collage de fotos en blanco y negro en el que aparece junto a Ochmann, con quien ha podido consolidar una complicidad que se hace evidente con el paso de los días.

Paulina además dio muestra de la madurez con la que hoy asume su relación sentimental, destacando la importancia de respetar el espacio de su pareja. La respuesta vino luego de que alguien le preguntara sobre cómo hace para “poderle dar tiempo a su novio” y que eso no interfiera de alguna manera en su propio sentir. “Trabajar en tu individualidad, tus proyectos, metas, sueños, trabajar el apego emocional…”, dijo en otra de sus historias en la que cual también reveló otra foto de su álbum en la que se deja ver sonriente junto a Mauricio, ambos compartiendo un abrazo. “Lo importante es la calidad, no la cantidad, los hechos y no solo palabras”, finalizó Burrola, feliz de que todo marche por buen camino en este instante.

La guapa modelo además se siente plena de poder contar con Mauricio y caminar a su lado, pues le tiene gran admiración y respeto, un sentimiento recíproco que ella ha puesto en alto recientemente, cuando a finales de noviembre felicitó a su novio por la celebración de su cumpleaños 45. “¡Amor mío! Quiero desearte un muy feliz y amoroso nuevo año de vida. Como te dije, eres un gran maestro para todos los que nos cruzamos en tu vida, soy muy afortunada de ser testigo del hermoso ser humano que eres: amoroso, bondadoso, resiliente, amable, valiente y siempre dispuesto a dar lo mejor de ti. Te amo con todo mi corazón. (Amo tomarte fotitos y mi carrete está lleno de ti, siempre fan)”, dijo en sus redes sociales.

¿Planes de boda con Paulina?

Dada la buena química que existe entre Mauricio Ochmann y Paulina Burrola, los fanáticos del actor así como algunos medios de comunicación, han querido saber si existe la posibilidad de que los dos puedan celebrar una boda en el futuro, por lo que intérprete no ha escapado a esta pregunta ante la presencia de algunos reporteros. “Yo la verdad es que la estoy pasando muy bien, sin presiones, disfrutándonos mucho, muy bien…”, dijo a finales de septiembre, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy, espacio en el que además dijo estar pleno por tener la oportunidad de pasar tiempo con sus hijas, Kailani y Lorenza.

