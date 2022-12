Andrea Escalona levanta la voz ante las críticas en la recta final de su embarazo

La cuenta regresiva ha comenzado para Andy Escalona, quien en tan solo unas semanas o tal vez días, dará la bienvenida a su primer bebé, un acontecimiento que sin duda le ha devuelto la sonrisa, luego del sensible fallecimiento de su madre, la productora Magda Rodríguez, y la tiene con el corazón lleno de ilusión y con los sentimientos a flor de piel. Algo que se ha visto reflejado en sus redes sociales, en donde ha documentado la evolución de su embarazo, dejándose ver impaciente por tener a su primogénito entre sus brazos y dispuesta a compartir con sus fans los momentos más entrañables de su dulce espera, así como sus experiencias a lo largo de esta linda etapa de vida. Tal y como lo hizo recientemente, al compartir una profunda reflexión en sus redes sociales, en donde respondió con total firmeza a las críticas que recibió de algunos seguidores del programa Hoy, luego de que en su despedida del programa, protagonizara una complicada coreografía al lado de Pablo Montero e incluso se atreviera a bailar reggaetón frente al cantante Nicky Jam, quien quedó sorprendido por la habilidad de la presentadora a pesar de su avanzado embarazo.

A través de su perfil de Instagram, Andy compartió el video de la increíble coreografía que realizó de la mano de Pablo Montero, la cual acompañó de un extenso mensaje en el que habló de cómo se siente a unos días de dar a luz, reflexionando sobre las fuertes expectativas que la sociedad suele poner sobre los hombros de alguien que está a punto de recibir a su hijo. “Para todos los que se ofendieron por mi perreo con Nicky Jam, acá les va otro bailecito con Pablo Montero”, expresó la presentadora, desafiando así a todos aquellos que la criticaron por haber mostrado sus mejores pasos de baile a pesar de estar en plena dulce espera. “’El respeto al embarazo ajeno es la paz’. Dejemos de normalizar el meternos con el cuerpo, la salud, y las decisiones de una mujer embarazada. Eso le incumbe a ella y a su médico”, agregó la también cantante.

Andy continuó con su reflexión hablando sobre como en ocasiones la gente suele poner ciertas esperanzas en una mujer que está esperando a su bebé, por lo que aconsejó a todas aquellas que están en una situación similar, hacer oídos sordos a las críticas y entender que todos los embarazos son distintos y cambian según la persona. “Una mujer embarazada carga con tantas expectativas; cómo se debería sentir, verse y vivir el embarazo, en el fondo nadie sabe lo que hay en la olla excepto la cuchara”, expresó. “Nada es ‘perfecto’, ejemplo: las redes deberían servir para conectarnos, no para compáranos. Todos estamos trabajando, entre dolores, incertidumbre y crecimiento. A ti mujer embarazada te van a decir ‘Si deberías de chambear’, ‘perrera’, ‘usar tacones’ o ‘subir no sé cuántos kilos’”, agregó. “Hay embarazos como mujeres en el mundo, cada uno es diferente, respeta tu esencia, reconoce tu cuerpo que es totalmente nuevo, escucha a tu cuerpo (es la voz más noble, en lo personal le creo más que a la cabeza y al corazón) y a tu médico, se misericordiosa con tu proceso, acompáñate con amor, como lo harías con tu mejor amiga. Los demás deberían hacer lo mismo, en vez de juzgar ‘Qué hacer o no’”, señaló.

La futura mamá dijo que siempre agradecerá todas aquellas palabras de quienes busquen aportar a tu experiencia y no juzgar lo que estás haciendo o viviendo, por lo que incluso invitó a sus seguidores a ser más empáticos con todas aquellas mujeres que están a punto de convertirse en mamás. “Me encantan los consejos que vienen del amor y la empatía, no del señalamiento, cosas que nos podíamos ahorrar. ‘Ahora si te ves cansada’ ‘ya se te reventó la palomita’ ‘¿Puedes comer eso?’ ‘¿Puedes hacer eso?’ ‘¡Deberías!’ Si lo cambiamos por: ‘¿Cómo te sientes?’ ‘¿Cómo vas?’ ‘¿Cómo estás?’ ‘¿En qué te puedo ayudar?’ Eso cambiaría todo, si tienes una amiga embarazada aplícalo, y cuéntame, ¿cómo te va? Sino estás embarazada también aplica, metamos más amor, empatía, compasión y misericordia. Todo cambiaría”, finalizó.

La noticia que sorprendió al elenco de Hoy

Al inicio del verano, Andrea dio a conocer que estaba embarazada durante el programa producido por su tía quien preparó para los conductores una sorpresa. En aquella ocasión, Galilea repartió a sus compañeros unas paletas de hielo con la leyenda: “Vas a ser tío”. De primer momento, algunos miembros del elenco pensaron que se trataba de Paul Stanley; sin embargo, Andrea admitió muy emocionada su embarazo: “Tenía muchísimas ganas de contarles, son mi familia, los quiero, al público de Hoy también. Con ustedes he compartido todos los momentos, los malos y este que es el mejor momento de mi vida, voy a ser mamá, siempre he querido ser mamá, le agradezco mucho a Dios, le agradezco que desde el cielo sé que me lo mandó y sé que Magdita quiere regresar”, comentó en aquella ocasión.