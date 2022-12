Issabela Camil recuerda a su papá a dos años de su partida: ‘Fue el líder absoluto de mi familia’

Este 6 de diciembre se cumplen dos años del sensible fallecimiento de don Jaime Camil Garza quien falleció en el 2020 a consecuencia de una septicemia catastrófica. Durante la función especial por las 100 representaciones de la puesta en escena Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, Issabela Camil, hija del empresario, habló de cómo recordarán al empresario en esta especial fecha en la que recuerdan su partida. La actriz reconoció que durante estos 24 meses sin el patriarca de la familia han mantenido vivo su recuerdo a través de las memorias que compartieron con él, sobre si lo recordarán viajando a Acapulco, lugar que se convirtió en su última morada, Issabela comentó en entrevista para Ventaneando: “No, aquí en la casa”.

Sobre el gran hueco que ha dejado la partida de don Jaime Camil Garza, la actriz reconoció que aunque el duelo ha sido una situación muy complicada de sobrellevar, intentan recordar los momentos más felices a su lado: “Fue un ser tan especial y tan generoso, fue un líder absoluto de mi familia y es difícil, nadie vuelve a llenar eso, pero se quedan tantos recuerdos, tantas cosas lindas, tantas memorias, enseñanzas, tantas cosas que no puede estar uno triste, es que nos dio tanto que estamos mucho más llenos de lo que estamos vacíos sin su presencia. Lo recordamos siempre, hablamos de él, nos reímos de lo que decía”, explicó la actriz.

Durante esta especial noche en la que Issabela y el resto del elenco de la obra fueron reconocidos, la actriz contó con el apoyo incondicional de su familia quien aplaudió desde la primera fila su presentación. Para Camila fue muy especial la presencia de su mamá, Tony Starr, a quien le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde compartió una foto en la que aparecen fundidas en un tierno abrazo: “Te amo mami. Tú eres mi libro sobre la vida”, se lee en su feed. Aunque Issabela ha sido muy cautelosa sobre cómo ha enfrentado el duelo por la partida de su papá, hace un año, en entrevista para Ventaneando, admitió que en el momento en el que partió el empresario ella estaba a su lado: “Sí, así fue”, puntualizó.

En aquella conversación, Issabela reconoció que la muerte del empresario era una situación que siempre sería muy dolorosa para ella: “Es un tema todavía muy complicado para mí, estamos bien, estamos sanando”. A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha dedicado varios conmovedores mensajes a la memoria de su padre: “Uno de esos días donde buscas encontrar la manera de ver sus ojos, acercarme, cómo sea, intentar vivir la memoria y sentir unos instantes todo lo que ya no es”, escribió en agosto del año pasado junto a una foto al lado del empresario, el día de su boda, cuando Jaime Camil Garza fue el encargado de entregarla en el altar.

Jaime Camil, un padre excepcional

Hace tres años, Issabela Camila abrió su corazón en una sincera charla con la periodista Mara Patricia Castañeda habló de lo especial que ha fue para ella Jaime Camil Garza, esposo de su mamá y quien la adoptó legalmente cuando era una niña: “Yo dejé de ver a Armando (Sotres), muy pequeña. No lo vuelvo a ver hasta que me hablan y me dicen que murió, no lo conocí mucho, Jaime fue quien me dio una familia, me dio educación, me dio todo, entonces para mí él es mi papá y como que no lo veo de otra manera”, reconoció. Sobre la relación que tiene con su mamá, la actriz aseguró: “Es extraordinaria, una mujer increíble, creo que ella realmente ha sido el pilar de todo lo importante en mi vida”.