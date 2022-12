'Decidí declararle mi amor', Ingrid Coronado recuerda su vida junto a Fernando del Solar

Uno de los episodios más conocidos del pasado sentimental de Ingrid Coronado es el de su romance con Fernando del Solar, padre de dos de sus hijos. Años después de poner punto final a su matrimonio con el fallecido conductor, la también cantante recuerda cómo fue el flechazo con el argentino, a quien conoció en los foros de televisión. Sincera, habló del momento en que tomó la decisión de declararle su amor y cómo ambos comenzaron a escribir su historia inspirados por una ilusión, misma que tomó nuevos matices luego de que Fernando fuera diagnosticado con linfoma de Hodgkin, según reveló la ex Garibaldi en una de sus pláticas más personales.

De lo más transparente, Ingrid habló en entrevista con Yordi Rosado de los aspectos que marcaron su corazón, en específico del momento en que conoció a Del Solar, quien por aquellos días tomó una importante decisión personal. “Él se iba a casar y decide que no se quiere casar, cancela la boda… pero mantiene su luna de miel. Dos, tres días antes de irse a lo que era su luna de miel se casaba un amigo de Azteca, entonces no quería ir solo a la boda, estábamos en la sala de ahí de Venga la Alegría y le dice Rulo, que trabajaba con nosotros: ‘¿Por qué no invitas a Ingrid? Se me hace que ella ha de ser muy divertida en las bodas’…”, recordó la guapa presentadora de sus días como conductora de Venga la Alegría. “Me invita a la boda, voy a la boda con él y en la boda fue el flechazo… decidí declararle mi amor y le dije: ‘Tú eres todo lo que yo he estado esperando toda mi vida. Yo ya sé que tú eres mi pareja… Sé que tú te ibas a casar hace tres meses, lo tuyo es muy reciente pero yo estoy dispuesta a esperar’…”.

Luego de esa confesión, Ingrid recuerda cómo Fernando terminó declarándole su amor, algo que tomó un nuevo sentido cuando al poco tiempo de estar juntos ocurrió algo que le dio un nuevo sentido a su romance. “En la cena me dijo: ‘Sí quiero contigo’, pero empezamos a andar como a escondidas porque él no había dicho que ya no se iba a casar. La gente se enteró cuando él ya se iba de luna de miel pero él lo dijo tres meses después. El problema fue que cuando él regresa de su luna de miel nos llevan a Nueva York a comprar vestuario… ahí llevábamos bien poquito de andar y que me embarazo…”.

El duro diagnóstico de Fernando

En medio de su felicidad, Ingrid Coronado recuerda el antes y el después de su vida junto a Fernando del Solar, quien poco tiempo después fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin. “Nosotros nos casamos, hicimos una ceremonia en casa, estuvieron los niños, fue de cuento de hadas… una relación de amor, de corazón, yo lo tuve esos años… Nos casamos en esta boda divina, nos vamos de luna de miel y cuando regresamos de luna de miel empieza a decir que tiene un dolor, como que sentía un hueso de pollo atorado aquí (en el pecho) … Él fue al doctor y cuando llegó me dijo: ‘No, que sí sería importante que me vea un oncólogo’. Cuando te dicen oncólogo pues uno no piensa muy bien… Hicimos cita con un oncólogo muy importante y solo tenía cita el día mi cumpleaños y me dijo: ‘No, cómo vamos a ir el día de tu cumpleaños’… Fuimos con él ese día y fue cuando le diagnosticaron el linfoma de Hodgkin…”.

Ingrid habló a corazón abierto de cómo ambos llevaron esa situación, y aunque todo cambió de rumbo tiene un recuerdo claro de esa etapa. “Realmente tenía un matrimonio muy bonito, esa es la realidad. Sí teníamos algunas situaciones como cualquier pareja pero había mucho amor entre nosotros, pero lo que creíamos en ese momento es que era una experiencia que nos iba a unir más como pareja, que nos iba a fortalecer como seres humanos y que íbamos a salir adelante a través de ella…”, explicó.

