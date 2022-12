Omar Chaparro sobre la indiscreción que cometió en el pasado: 'Es muy doloroso'

En poco más de dos décadas Omar Chaparro y su esposa Lucy consolidaron un matrimonio a prueba de todo. Con madurez, también asumen los sinsabores por los que han atravesado, orgullosos de caminar tomados de la mano y hacer de su relación sentimental un proceso de valiosos aprendizajes. Sincero, el actor habló como pocas veces de cómo en un instante de su vida de hombre casado cometió una indiscreción que trajo consecuencias muy dolorosas, al confesarle a la madre de sus hijos que había sido infiel. Tras el difícil episodio un acto de perdón le permitió enmendar el camino, por lo que hoy tiene claro que lo más importante, ante todo, es la hermosa familia que lo sostiene.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Omar asistió como invitado a las charlas de Isabel Lascuráin para su canal en YouTube, espacio en el que habló de sus inicios en el espectáculo, de sus logros y fracasos, así como de los acontecimientos de su entorno personal, específicamente de su vida en matrimonio. Fue en ese momento cuando la famosa entrevistadora quiso saber qué es lo más grande que le había perdonado su esposa, a lo que sin filtros respondió: “Yo creo que la infidelidad. Sí (fui infiel), me equivoqué…”, dijo el intérprete quien habló de cómo a pesar de esa indiscreción ambos logaron trascender, lo que les permitió conocerse aún más. “Yo no soy el mismo Omar de cuando me equivoqué y ella es otra Lucía, entonces por eso es más fácil, porque yo me enamoro de ella todos los días y cada año es un ser humano distinto…”, contó.

En la charla, el también comediante habló del duro golpe emocional por el que atravesó a consecuencia de infidelidad, una circunstancia que, en perspectiva, le ha permitido asumir todo de manera consciente. “Sí (hubo consecuencias), para los dos y es muy doloroso, es algo más común de lo que creemos. Todo el mundo le saca la vuelta al tema pero la infidelidad está, siempre está latente, siempre está la oportunidad. Pero sí es muy doloroso para el que le pone el cuerno como para el que se equivoca…”, agregó en otro instante de la reveladora conversación, en la que Chaparro se mostró enteramente transparente al abordar esta historia públicamente.

VER GALERÍA

¿Cómo se enteró su esposa de la indiscreción?

Al ahondar en el tema de cómo suelen darse las infidelidades en las relaciones, Lascuráin habló de las actitudes que asumen algunas personas cuando se encuentran en esta situación, palabras que animaron a Omar Chaparro para relatar cómo fue su caso. “A mí no me cacharon, fui yo el que (dije), algo ahí como que se presentó una oportunidad. Obviamente había algo ahí, una bandera amarilla y le dije: ‘Sí, me equivoqué’. Fue muy duro, no sé si más duro para mí que para ella…”, expresó.

A un tiempo de ese episodio, Omar tiene claro que no hay nada más valioso que su familia, feliz de haber alcanzado la estabilidad en ese sentido. “El premio más grande es el aprendizaje, porque ahora yo sé muy bien lo que tengo, soy muy consciente del regalo que yo tengo con mi matrimonio pero también sé muy bien qué se necesita para volverlo a quebrar…”, confesó. Así mismo, habló de su sentir y como en su momento pidió ayuda profesional para poder salir adelante. “Es muy bonito cuando trasciendes eso, haces el dolor y te vas a terapia. Es una elección: ‘Te amo, te reconozco porque eres humano y te puedes equivocar pero sobre todo puedes reivindicarte y enderezar el camino’. Entonces es muy bonito y llega el regalo cuando eso sucede, cuando hay comunicación cuando hay perdón genuino se fortalece la relación, en mi caso…”, dijo.

VER GALERÍA