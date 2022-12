La apelación de Amber Heard contra el veredicto a favor de Johnny Depp

Cuando parecía que la batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp llegaría a su fin con la culminación del juicio que protagonizaron a mediados de este año, ha quedado claro que el veredicto final fue solo el comienzo de un segundo capítulo de lucha entre la expareja. Solamente minutos después de que se diera a conocer la determinación a la que llegó el jurado en el caso de difamación que se llevó a cabo en Fairfax, Virginia, la actriz daba a conocer un comunicado en el que dejaba claro que confrontaría esta decisión, y eso ha hecho desde entonces por todo tipo de recursos legales. Como era sabido, en este momento, la apelación era el último recurso que le faltaba, por lo que no ha sido una sorpresa que su nuevo equipo de abogados en 68 páginas todo tipo de discrepancias que consideran ameritan repetir el juicio, desde evidencia que dicen quedó fuera, hasta la selección del estado en donde se llevó a cabo el proceso legal.

A pesar de que la apelación se ingresó a finales de noviembre, ha sido hasta ahora que se ha hecho público el documento en el que se solicita, ya sea revertir la decisión o repetir el juicio en su totalidad, incluso apuntando a que esta ya era materia que se había analizado en otra corte. “Este caso nunca debió haber llegado a juicio, porque otra corte ya había concluido que Depp abusó de Heard en múltiples ocasiones. Después de que Depp ingresó el caso, la Suprema Corte de Justicia de Reino Unido determinó en un caso separado de difamación iniciado por Depp que las acusaciones de abuso de Heard eran verdad. El juicio debió haber tomado en cuenta la decisión de 129 páginas, que derivaron de un juicio de 3 semanas en el que Depp, Heard y 24 otros testigos testificaron”, se lee al inicio del argumento de apelación.

Según el equipo de Amber, la decisión no refleja lo que sucedió en el estrado: “Una vez que este caso llegó a juicio, Depp falló en materia legal en cumplir con su parte de probar malicia real con evidencia clara y convincente de dos maneras. Primero, no demostró que Heard haya estado enterada y que quisiera comunicar la alegada implicación de la difamación de que él haya abusado de ella. Segundo, no estableció que Heard supiera que la supuesta implicación era falsa o que haya sostenido subjetivamente serias dudas sobre la verdad. El juicio falló en declinar en dejar de lado el verdicto del jurado y tomar el juicio a favor de Heard”.

En las primeras hojas del documento se argumenta uno de los puntos por los que se considera se falló en este caso, “En vez de demandar a Heard en California, donde ambas partes viven y en donde Depp asegura haber sufrido de daño a su reputación, Depp demandó en Virginia, un foro completamente inconveniente sin conexión con Depp o ninguna conexión significativa con sus acusaciones. La corte erróneamente negó el desestimar esta acción bajo el argumento de no conveniencia, basado en una conclusión equivocada de que las acusaciones de Depp surgieron en Virginia porque los servidores del Washington Post se encuentran ahí”.

También se habla sobre el veredicto alcanzado, “La corte también se equivocó al anular la objeción de Heard, en la que argumentaba que las declaraciones cuestionadas son expresiones de opinión no procesables y no son razonablemente capaces de transmitir una implicación difamatoria. Al sostener esto, si se permite, sin duda tendrá efectos escalofriantes en otras mujeres que desean hablar sobre el abuso que involucre a hombres poderosos”. Según el documento, se dejó fuera evidencia en la que supuestamente se comprobaba que Heard reportó el alegado abuso.

Ante esta acción, el equipo de Depp ha ingresado su propia apelación, sobre los 2 millones de dólares que se otorgaron en favor de la actriz.

