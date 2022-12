Ricardo Salinas revela por qué decidió adentrarse en el mundo de las redes sociales

Además de ser uno de los empresarios más reconocidos de México y propietario de una de las televisoras más grandes del país, Ricardo Salinas Pliego se ha dado a conocer en los últimos años por su constante actividad en redes sociales y específicamente en su perfil de Twitter, en donde suele interactuar con sus millones de seguidores y responder de forma contundente a todos sus haters, dejando en claro sus posturas respecto a temas de interés general, así como algunos consejos para todos aquellos que así se lo piden. Algo de lo que habló recientemente durante una entrevista que le realizó el Escorpión Dorado para su canal de Youtube, en donde explicó las razones que lo llevaron a adentrarse aún más en el mundo de las redes sociales.

Durante la amena charla que sostuvo con el irreverente personaje interpretado por el periodista Alex Montiel, el empresario habló de cómo nació su gusto por las redes sociales y por mantener una intensa actividad dentro de ellas, revelando que todo surgió por su interés en querer compartir con sus seguidores parte de su experiencia. “Ya mi avanzada edad, ya sabes muchas cosas, hemos aprendido tantas cosas a través de la vida, y me dieron ganas de compartir lo que sé con otras personas para que les vaya bien”, expresó Salinas. “Porque yo veo a tanta gente que está por ahí, y yo estoy seguro de que nadie quiere que le vaya mal en la vida, pero están haciendo puras pend****** y les va a ir mal si no cambian, ¿entiendes?”, agregó entre risas.

Y es que para el presidente de Grupo Salinas, compartir con la gente su propia experiencia es algo que le hace cierta ilusión, pues dijo, hay distintas formas de hacer la cosas para lograr cualquier meta. “El chiste es que sí hay otra forma de hacer las cosas, hay otra forma de pensar y de actuar que te lleva al éxito”, expresó. “A mí me parece divertido compartir eso, porque lo he comprobado por mí mismo, porque la gente cree que yo siempre he sido como estoy yo ahorita: rico, joven, guapo, exitoso, humilde… Pero no, yo viví una vida bastante jodida, me tocó estar bien jodido en Iztapalapa en Río Frío”, agregó.

¿Salinas Pliego responde todos los mensajes en sus redes?

Como era de esperarse, los comentarios y opiniones de Ricardo Salinas Pliego han generado todo tipo de reacciones, desde las más positivas hasta las más negativas, y aunque admite que se le hace increíble que hayas personas que se consideren sus fans y lo llamen ‘Tío Richi’, también sabe que tiene una buena base de haters que todo el tiempo lo bombardean con mensajes de odio, algo que lo hizo repensar en mantenerse activo en sus redes. “Yo nunca contestaba y como no contestaba se ponían todos los enemigos a decir babosada y media en mis comentarios, hasta que me di cuenta y dije, qué frustrante, yo para que quiero estar aquí recibiendo todo este tipo de odio, entonces dije, me voy a dar de baja”, comentó el empresario en una entrevista concedida recientemente a Pati Chapoy para su canal de Youtube.

Ante este panorama, alguien le recomendó mantenerse firme y contestar a los ataque de una manera más inteligente, por lo que incluso actualmente cuenta con un equipo que manejan sus redes sociales, dejando en claro que él procura contestar la mayoría de los mensajes, aunque admitiendo que todos lo que está en sus perfiles no lo escribe él.