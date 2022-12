Demian Bichir dedica su ópera prima a su esposa Stefanie Sherk

Demian Bichir reside desde hace varios años en Los Ángeles, California, donde ha construido una importante etapa de su carrera; sin embargo, hace unos días regresó a México para promocionar Un cuento de circo & A Love Song, la primera cinta que escribió y dirigió. Además de ser un logró profesional, la película guarda un significado muy especial a nivel personal para el actor debido a la participación que tuvo en el proyecto su esposa Stefanie Sherk, quien falleció a los 37 años de edad en el año 2019. Con el recuerdo siempre presente de la actriz y modelo, el nominado al Oscar por A Better Life le ha rendido un emotivo tributo dedicándole su ópera prima, la cual filmó hace seis años: “Este es un homenaje a ella y a su vida y al amor que representa”, comentó durante la conferencia de prensa que recuperó el programa Ventaneando.

A tres años del sensible fallecimiento de su esposa, el actor compartió cómo ha lidiado con el duelo y la ausencia: “Sabemos que no es que lo olvides, es que aprendes a vivir con ello y diferentes ciclos se van cumpliendo. Stefanie va a estar en mi memoria siempre, pensamos en ella siempre, todos los días”. Señaló que fue “verdaderamente hermoso” poder haber rodado la película junto a Stefanie, quien interpretó a uno de los personajes principales, escrito exclusivamente para ella.

Demian recordó que su esposa atestiguó el extraordinario recibimiento que tuvo su trabajo y habló del impacto que tuvo la historia cuando la presentaron en el Festival de Cine de Morelia del 2016. “Ella tuvo la oportunidad de viajar con ella (la cinta). Fue una acogida maravillosa en Morelia, por ejemplo, de manera que esto tiene todavía un sabor más especial para mí personalmente por todo el amor que le tengo a la güera y le tendré siempre”, mencionó en la presentación.

El nacido en Torreón, Coahuila, no descartó llevar a la pantalla grande la historia de amor que escribió a lado de Stefanie, así como otros relatos que ha concebido. “Hay muchas ideas en la cabeza que verán la vida en su momento adecuado y oportuno”, agregó. Con el carisma que le caracteriza, el intérprete destacó que una de las escenas del largometraje captura un episodio íntimo de su vida: “Cada centímetro, cada diálogo y cada texto, así es como es”.

La película llegó este fin de semana a las salas de la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Además de Stefanie Sherk, el elenco está conformado por Ana Claudia Talancón, Arcelia Ramírez -que el año pasado recibió una ovación de 8 minutos en el Festival de Cannes por su actuación en La Civil-, Eva Longoria, Julio Bracho, Jason Patric, José Ángel Bichir, Jorge Perugorria, Juan Carlos Colombio y Sofía Álvarez.

El actor, de 59 años, dedicó unas palabras a Héctor Bonilla, quien falleció el pasado 25 de noviembre, durante el homenaje póstumo que se le rindió al primer actor en el Palacio de Bellas Artes. “No he tenido chance de entablar ningún duelo porque siento que está todavía aquí, es un sentimiento agridulce porque es una enorme tristeza que este querido amigo, hermano ya no esté y al mismo tiempo lo único que se me ocurre es celebrar esta vida tan hermosa que tuvo, esta vida tan plena y tan llena de tanto y de tantos”, dijo ante las cámaras del reportero Edén Dorantes.

Demian mencionó que era un niño cuando tuvo la oportunidad de coincidir por primera vez con Héctor: “Era muy emocionante porque él nunca se sintió una súper estrella, es el hombre más sencillo y humilde que he conocido con tal estatura artística a nivel mundial y digo a nivel mundial porque en muchos países lo conocen, lo quieren y lo van a extrañar igual que nosotros”.

