Natalia Esperón sorprende con el gran parecido que tiene con su hija mayor

No hay madre más orgullosa de sus hijos que Natalia Esperón. Y es que para la hermosa actriz no hay faceta de su vida que disfrute más que la de ser mamá, por lo que siempre ha procurado mantenerse cerca de sus retoños, a pesar de que ahora son todos unos adultos y han comenzado a emprender su propio camino. Sin embargo, para la intérprete hacerse presente en los momentos más importantes de sus vidas siempre será una prioridad, por lo que a pesar de su agenda o sus compromisos laborales, logra encontrar el espacio perfecto para hacerles sentir su apoyo. Tal y como sucedió recientemente, cuando Natalia felicitó a su hija mayor, Natalia Bastón, al cumplirse tres años del lanzamiento de su agencia de marketing, un logro del que la intérprete se siente muy orgullosa y del que ha hecho eco en sus redes sociales, donde ha compartido una linda fotografía con la que ha sorprendido a sus fans, pues en ella ha dejado en evidencia el gran parecido que la actriz guarda con su primogénita.

A través de su perfil de Instagram, Natalia compartió una linda postal en la que aparece al lado de su hija mayor, las dos posando con una enorme sonrisa en el rostro y abrazándose cariñosamente, dando muestra de la complicidad que existe entre ambas. Al pie de la publicación, la protagonista de la telenovela Agujetas de Color de Rosa dedicó un lindo mensaje para ‘Tali’, como suele llamarla de cariño, dejando en claro el orgullo que siente al verla trabajar para hacer realidad sus sueños. Te he visto trabajar tanto y con tanto amor, ¡que me da muchísima emoción este aniversario! ¡Te amo! ¡Y eres una inspiración para toda tu familia! Mi Talita”, expresó emocionada la artista.

Como era de esperarse, la fotografía publicada por la actriz generó todo tipo de reacciones de parte de sus fans, quienes además de enviarles sus felicitaciones al joven emprendedora, también se mostraron sorprendidos al ver el gran parecido que existe entre la actriz y su hija, algo que no tardaron en hacerlo notar a través de los lindos mensajes que le dejaron a Natalia en su publicación.

Sus hijos, el mejor regalo de la vida

Más sincera que nunca, Natalia abrió su corazón y habló del papel más importante de su vida, el de mamá, una faceta por la cual decidió alejarse de las telenovelas: “Cuando terminé Agujetas, me embaracé, me casé, tuve a Natalia, que ahorita Natalia ya se casó, tuve a Mariana y a José, casi 9 años después. Ese inter de Agujetas, que me casé y tuve a Tali, yo quise trabajar y trabajar, pero ya después cuando decidimos mi esposo y yo, en ese momento, mi esposo y yo, continuar la familia, era de replantearse seguir trabajando o continuar con la familia y a mí se me había complicado embarazarme, entonces era el momento justo de embarazarme y me embaracé de tres bebés”, confesó la actriz sobre su retiro temporal de las telenovelas el programa Faisy Nights.

En octubre pasado, Natalia Esperón también concedió una sincera entrevista a Mara Patricia Castañeda con quien habló de los detalles más dolorosos que tuvo que enfrentar durante su retiro, como el sensible fallecimiento de su hijo Sebastián, quien desafortunadamente murió en el vientre, solo un día antes de la llegada al mundo de sus hermanos, Mariana y José. Durante esta conversación, la actriz también habló de la gran relación que sostiene con Pepe Bastón, su exesposo con quien se divorció cuando sus hijos menores tenían apenas año y medio: “Mis hijos sienten paz de ver una relación tranquila. Pero esto no es de la nada, no es de gratis, se construyó entre él y yo, cediendo, conociéndonos, perdonándonos, entendiendo que somos papás de Mariana, José y Tali y que ellos se merecen una relación de papás sana”, puntualizó.