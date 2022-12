Así fue la increíble fiesta de cumpleaños de América y Camila Fernández

Hace unos días, Camila y América Fernández celebraron por todo lo alto su cumpleaños número 25. Una ocasión en la que sus seres queridos se volcaron en cariño hacia las mellizas, deseándoles lo mejor para esta nueva vuelta al sol que han comenzado y haciéndoles saber lo amadas que son por todos. Sin embargo, al ser una fecha por demás especial, las hijas de Alejandro Fernández y América Guinart no han querido pasar por alto esta ocasión, por lo que organizaron un increíble festejo en el que estuvieron acompañadas de sus seres queridos, quienes se encargaron de consentir al máximo a las cumpleañeras.

A través de sus redes sociales, las gemelas han hecho eco de esta increíble celebración, en donde las hemos podido ver de lo más guapas posando con atuendos plateados para la cámara y muy emocionadas por tener la oportunidad de celebrar un año más de vida al lado de los que más quieren. Por lo que se puede observar en las fotografías, el dress code para los invitados ha sido en color plata, por lo que incluso la ambientación de la fiesta fue en ese color con algunas luces neón en color azul. “25 años de plata a su lado ¡los amo amores de mi vida!”, expresó Camila Fernández en su perfil de Instagram, donde ha compartido una serie de fotografías de su celebración, en donde pudimos ver que una de las invitadas más especiales de la fiesta fue su pequeña Cayetana, quien se divirtió muchísimo al lado de su mamá y su tía.

Por otro lado, en las publicaciones que ha hecho América en su feed, la hemos podido ver muy bien acompañada de su novio, Franco Mestre, así como de algunos de sus invitados como su hermana Valentina Fernández, Fernanda Castro, así como de sus papás, América Guinart y el ‘Potrillo’, quien estuvo acompañado de su novia, Karla Laveaga, con quien recientemente cumplió 12 años de relación.

Las tiernas palabras del Potrillo para sus mellizas

Uno de los primeros en felicitar a las cumpleañeras fue su papá, Alejandro Fernández, quien con un álbum de fotos del recuerdo, les dedicó unas líneas en la que expresó la emoción que le provocó la llegada de sus gemelas a su vida: “Siempre he pensado que todas las bendiciones llegan acompañadas, y a ustedes dos no podrían ser más prueba de ello. Gracias por la doble magia de mi vida. No podría estar más orgulloso de las mujeres tan maravillosas que son. ¡Las amo con todo mi corazón América y Camila!”, se lee en el feed del cantante eligió entrañables imágenes al lado de sus hijas, como una en la que aparece él cargándolas, cuando eran apenas unas bebés.

Felices por llegar a este cumpleaños llenas del amor de su familia, las cumpleañeras tomaron sus redes para agradecer por todas las muestras de cariño. Por su parte, Camila Fernández compartió un lindo video en el que, a través de imágenes, hizo un recuento de sus 25 años, la cantante incluyó varias instantáneas, desde su infancia, hasta ahora que ha formado una linda familia al lado de Francisco Barba, papá de su hija Cayetana: “Agradecida por estos 25 años”, escribió. América, quien viajó a nuestro país para celebrar en familia, le respondió a su gemela: “Te amo”. Mientras que Camila trabaja fuerte para hacerse de un lugar en el mundo de la música, América estudia moda en el extranjero, pues su sueño es convertirse en una reconocida diseñadora.