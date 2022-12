¿Por qué Andrea Legarreta se ausentó del programa Hoy?

Desde hace más de 20 años, Andrea Legarreta se ha ganado el corazón de miles de persona que a diario la han seguido a través del programa Hoy. Es por eso que cuando la presentadora llega a ausentarse del matutino de Televisa, las alarmas entre sus fans se encienden. Tal y como sucedió durante los últimos días, cuando la presentadora se ausentó del programa que conduce al lado de Galilea Montijo, Raúl Araiza, entre otros, causando preocupación entre sus fans, pues durante la transmisión del programa no se aclararon las causas por la que Andrea no había estado apareciendo a cuadro. Sin embargo, a través de sus redes sociales la también actriz se encargó de calmar los ánimos de sus seguidores y sin entrar en mayores detalles dejó entrever que debido a un problema de salud no había podido presentarse en Hoy. De hecho, Erik Rubín, esposo de Andrea, ha ahondado más en el tema en un reciente encuentro con la prensa, en donde finalmente detalló cómo es que se encuentra la presentadora y la razón por la que ha preferido mantenerse resguardada en casa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Erik no dudó en responder a los cuestionamientos de la prensa respecto a la salud de Andrea, revelando que tanto la presentadora como su hija Nina habían sido diagnosticadas con bronquitis. Tiene bronquitis, las dos, también Nina, entonces a los cuatro nos dio, nada más que a unos más que a otros", expresó el exTimbiriche, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. El cantante agregó que Andrea no había asistido a trabajar por recomendación de su médico, aunque aseguró que estará de regreso cuanto antes. “Andrea no fue a trabajar hoy, pero ahorita fue como ya preventivo que el doc le dijo 'traes ahí bronquitis, cuídate'. Pero es muy inquieta, entonces quien sabe si mañana la veamos ya en el programa o si se tome el día”, comentó.

Por otro lado, la hija de Erik, Mía Rubín Legarreta, que lo acompañaba en ese momento, reveló que ella también estuvo enferma de influenza debido al contagio que tuvo con un amigo, por lo aprovechó la ocasión para invitar a su público a vacunarse cuanto antes. “Me dio influenza porque a un amigo le dio, no se vacunó, por eso vacúnense. No me dijo y me contagió. Yo estaba vacunada y al final, ahorita, apenas voy de salida, pero sí está fuerte, vacúnense todos”, comentó la joven cantante. Cabe destacar, que durante la emisión del pasado viernes 2 de diciembre, Andrea regresó al programa con la mejor actitud, aunque no ahondó en los detalles sobre su estado de salud.

VER GALERÍA

Toda una vida en Hoy

Para Andrea Legarreta su permanencia en Hoy no solo ha implicado desarrollar sus actividades como conductora, pues en más de una ocasión ha compartido instantes entrañables de su vida personal, desde sus embarazos hasta su boda con Erik Rubín, tan solo por mencionar algunos. “Toda una vida. Yo sí creo y no lo veo como un trabajo, es una bendición para mí, es como parte de mi ADN. Sin duda es parte de mi vida, tiene como casi la mitad de mi vida, de años en esto, en el programa Hoy”, dijo durante una charla concedida al periodista Edén Dorantes para su canal de YouTube.

La presentadora aseguró que aunque siempre aparece a cuadro con una sonrisa en el rostro, ha habido momentos en los que ha tenido que mostrar su mejor cara a pesar de que en el fondo están lidiando con algunas situaciones complicadas. “Hemos vivido muchas cosas, hay cosas que la gente no ve, simplemente a veces es fácil, ‘prendo la tele, la apago y ya’. Somos seres humanos, como todos, hemos llegado a trabajar con dolores muy fuertes, emocionales o físicos o familiares, en situaciones de mucha angustia y estamos siempre tratando de sonreír y de dar la mejor cara, para que la gente pueda desconectarse de sus propios problemas. Es un trabajo muy bello…”, dijo durante una charla concedida al periodista Edén Dorantes para su canal de YouTube.

VER GALERÍA