'Eres mi mayor maestro y mi primer amor', Paola Ramones a Adal en su cumpleaños 61

Sin duda alguna, Adal Ramones ha tenido un año de lo más especial, en el que el éxito profesional y la plenitud personal han sido una constante. Algo que se ha visto reflejado en los proyectos que ha emprendido el actor, como la película Reyes contra Santa, la cual grabó en España, así como la obra de teatro Chavo Rucos, la cual lo llevó a recorrer todo el país y varias ciudades de Estados Unidos de la mano de Adrián Uribe. Además, el también presentador no podría estar más feliz con la relación que ha formado con su esposa, Karla de la Mora, con quien lleva más de cinco años de casado, así como con su hija Paola, con quien tiene una complicidad única. Algo que se ha visto reflejado durante la reciente celebración de cumpleaños del actor, quien ha recibido las muestras de cariño más especiales de parte de sus fans y por supuesto, de su retoño y su mujer, quienes han dejado en claro el gran amor que tiene por el también comediante.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Una de las primeras en expresar sus buenos deseos para Adal fue su hija Paola, quien a través de su perfil de Instagram compartió una linda fotografía en la que se puede ver a Adal en compañía de su mamá durante unas vacaciones, junto a la cual escribió unas líneas de lo más especiales en las que se mostró muy agradecida por tenerlo presente en su vida, deseando poder seguir escribiendo más capítulos a su historia por mucho tiempo más. “Hoy que es tu cumpleaños papá, le agradezco a mi abuelita donde quiera que esté por haberte traído al mundo. Eres mi mayor maestro y mi primer amor. Le pidió a Dios tenerte más años a mi lado, feliz cumpleaños y ¡feliz vida en general! Nunca crezcas”, agregó la joven cineasta, quien sin duda es muy unida a su papá.

Por su lado, Karla compartió una linda postal en su perfil de Instagram, en la que se le puede ver muy en compañía de Adal, posando frente a su increíble árbol de Navidad y dándose un tierno beso en la boca, junto a la cual dedicó unas lindas palabras para el intérprete, en las cuales refrendó el gran amor que tiene por él. “¡Feliz Cumpleaños a mi alma gemela! Te amo con todo mi ser”, expresó de la Mora conmovida, provocando una linda respuesta de parte del cumpleañero, que debajo de la publicación comentó: “Eres mi gran amor. Gracias”.

Adal, el fan número uno de su hija

Tras concluir en nuestro país sus estudios de preparatoria, Paola decidió que era tiempo de dejar México y con una maleta llena de ilusiones se mudó a inicios de este año a Hollywood donde gracias a su talento y disciplina ha encontrado el sitio perfecto para desarrollarse profesionalmente. En medio de sus estudios, recientemente la joven quiso compartir su experiencia como directora con un grupo de jóvenes universitarios en Tijuana donde acudió, acompañada de su papá, a la Universidad de las Californias Internacional a la edición número 19 del festival de cortometrajes Corto Creativo, donde habló de algunas de las dificultades que ha enfrentado a la hora de ejercer este papel en una producción, no sólo por su edad, sino por ser mujer.

Durante este encuentro con jóvenes estudiantes, Paola contó con el apoyo incondicional de su papá quien en todo momento estuvo compartiendo detalles de su participación en redes sociales, demostrando que es su fan número uno. Aunque la joven ha tenido la fortuna de poder crecer como directora, compartió que no todo ha sido miel sobre hojuelas: “La dirección, la verdad es que no me costó tanto siendo mujer, como la producción. Siendo mujer es un reto mayor, porque muchas veces sienten que no tenemos la autoridad suficiente o la fuerza suficiente, o la visión suficiente, porque no lo han visto por muchos años, pero creo que llegó el momento de que lo vean”, comentó sincera la joven directora.