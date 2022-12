Odalys Ramírez se despide del noticiario en el que colaboraba con Paola Rojas

Hace unos días, se dio a conocer que el noticiario Al Aire, conducido por Paola Rojas, sufriría algunos cambios, entre los cuales se contemplaba la salida de la conductora principal y algunos de sus colaboradores. Una noticia que la misma Paola se ha encargado de confirmar a través de sus redes sociales, pues ha aprovechado para comenzar a despedirse de su audiencia y a preparar su salida. Mientras tanto, ahora ha sido Odalys Ramírez quien ha revelado que en enero próxima dejará de trabajar en el noticiario, respondiendo así a los cambios que Televisa ha venido anunciando dentro de su programación, por lo que a través de sus redes sociales ha comenzado a despedirse de su equipo de trabajo y de su público, mostrándose agradecida por la oportunidad de haber podido trabajar a lado de grandes figuras de la comunicación y por el cariño que a lo largo de estos años la gente le ha entregado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Odalys compartió un video en el que mostró cómo es su día a día dentro del nociario Al Aire, desde el momento en el que llega a las instalaciones de Televisa Chapultepec, hasta cuando salía a cuadro, mostrándose siempre con una sonrisa en el rostro y feliz con su trabajo. Al pie de la publicación, la presentadora escribió un emotivo mensaje en el que dejó en claro lo agradecida por haber formado parte de este proyecto y de poder despedirse bien de este programa que tantas experiencias le ha dejado. "Un ciclo está próximo a acabar. Y agradezco a la vida que me esté permitiendo despedirme. Porque es muy importante cerrar capítulos con conciencia. Pasar por todos los estados y luego encontrar tu paz. En ese camino voy, a veces con el corazón apachurrado y otras veces, la gran mayoría, me invade el agradecimiento”, comentó la conductora.

Odalys continuó con su mensaje revelando que será en enero cuando deje de trabajar en Al Aire, programa del que tomará el relevo el periodista Genaro Lozano, enumerando todo aquello que se lleva en el corazón tras estos años compartidos. "Gracias por el tiempo vivido, las experiencias compartidas, los momentos difíciles que logramos sortear, las carcajadas de casi todos los días, y los abrazos y comentarios empáticos y reconfortantes de esta, mi segunda familia. En enero cumplo 12 años en Noticieros (Televisa), y justo ahí es cuando me toca decir 'Adiós'. El cariño es infinito y la gratitud igual”, agregó.

VER GALERÍA

La presentadora le dedicó un mensaje muy especial a Paola Rojas, con quien logró formar un increíble equipo y una mancuerna a cuadro que gustó mucho al público. “Gracias Paola Rojas por adoptarme, quererme y apoyarme. Ha sido un ejemplo fascinante el ver como nunca te dejas caer y como sostienes y proteges a los tuyos con amor y garra”, agregó la comunicadora, quien dedicó sus siguientes palabras a otros personajes que la introdujeron al mundo de los noticiarios como lo fueron Carlos Loret de Mola, Leopoldo Gómez, Otoniel Ocho y Pedro Espinoza, para finalizar su mensaje con un agradecimiento muy especial a su audiencia. “Y por supuesto, al público que a lo largo de 12 años me permitió entrar a sus hogares para informarles lo más relevante del mundo del entretenimiento. De mí para ustedes hay puro cariño bonito”, finalizó.

El mensaje de Paola para Odalys

Como era de esperarse, Paola Rojas no tardó en reaccionar al mensaje de su también amiga, por lo que debajo de la publicación de Odalys la periodista escribió: “Querida Odalys, eres uno de los más grandes regalos que me deja este programa. Ha sido hermoso trabajar contigo. Agradezco tu cariño y nobleza. Me quedo para siempre con tu amistad. Espero que la vida te llene siempre de felicidad y amor, que es lo que nos das a quienes te tenemos cerca”, expresó emocionada.

VER GALERÍA