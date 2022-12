Aracely Arámbula y cómo sus hijos enfrentan la partida de su abuelo: 'Hay días que lloran'

En el corazón de Aracely Arámbula permanece intacto el infinito amor que tiene por su padre, el señor Manuel Arámbula, quien falleció a finales de julio pasado. Es tan grande el vacío que dejó su partida, que incluso sus hijos, Miguel y Daniel, aún se encuentran sensibles por esta situación, de la cual la actriz ha hablado durante sus recientes entrevistas con los medios. Con los gratos recuerdos de su progenitor y agradecida por el apoyo de sus fans y de su familia, es como la intérprete despide este año, uno de los más especiales y en el que además tuvo la oportunidad de cosechar éxitos profesionales, algo de lo que se siente enteramente orgullosa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Transparente como suele ser, Aracely reveló cómo han sido sus días desde que falleció su papá, con quien mantuvo un estrecho lazo de confianza en todo momento, especialmente estos años en que ella disfruta de su faceta como mamá. “El corazón nunca se resigna porque la cabeza entiende, pero el corazón no…”, dijo conmovida la actriz a las cámaras del programa televisivo Hoy, para luego explicar: “Tengo días buenos, tengo otros días que mira, no quiero (decirlo). Estoy muy bien pero es inevitable que la voz se quiebre y aquí lo tengo en mi corazón, siempre, entonces un año inolvidable…”, contó, poniendo en alto la grandeza de su padre y cómo fue él quien le brindó uno de los mayores ejemplos de vida.

Aracely no pudo negar que el fallecimiento de don Manuel también implicó un duro golpe a las emociones de sus dos hijos adolescentes, quienes mantenían una cercana convivencia con su abuelo. “Es muy difícil porque ellos están viviendo y atravesando un duelo y claro que hay días que lloran y hay días que se quiebran y pues se les fue su papá, que es mi papá…”, dijo la intérprete en otro instante de la charla, tocando un tema del que nunca antes había hablado públicamente. En ese espacio, incluso recordó que su relación con su abuelo fue similar. “Tuve un gran abuelo, porque gracias a mi abuelo, mi abuelo cantaba y por él fue que yo heredé esta emoción y vocación de ser artista y de cantar y de actuar…”, agregó.

VER GALERÍA

La protagonista de la telenovela La Madrastra, explicó lo importante que fue para ella y los suyos la figura de su padre, pues de cierta manera don Manuel ejerció este rol también con sus nietos, razón por la que hoy lo extrañan demasiado. “Mi papá pues ha sido papá de mi hermano y mío y de mis hijos, entonces sí ha sido un tiempo especial pero estamos muy de la mano, mi hermano me ayuda mucho…”, confesó la actriz, quien durante estos días se mantiene refugiada en el trabajo, lista para despedir uno de los años en el que su vida dio giros significativos, pues en lo profesional también se dio su regreso a Televisa por la puerta grande tras poco más de una década fuera de la empresa.

¡Cuánto han crecido sus hijos!

Para Aracely Arámbula, ser mamá es motivo de gran orgullo. Ver crecer a Miguel y Daniel, a quienes procreó de su pasado romance con Luis Miguel, de 15 y 13 años respectivamente, es algo que no deja de sorprenderla, tanto así que asume con madurez el paso del tiempo y lo que implica que sus hijos estén cada vez más cerca de cumplir la mayoría de edad. “Mis hijos tienen 15 y 13 años, me preguntan: ‘¿Cómo que tiene 15?’, ya casi 16, están bien preciosos, ya casi soy suegra. No quiero, pero ni modo…”, contó en una entrevista concedida al diario mexicano Reforma.

VER GALERÍA