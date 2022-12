Sandra Echeverría ante su ruptura: 'No tengo miedo de mostrarme vulnerable' La actriz reveló cómo se siente en estos momentos tras haber destapado su ruptura con Leonardo de Lozanne

Refugiada en el trabajo, Sandra Echeverría asume este periodo de su vida tras su ruptura sentimental con Leonardo de Lozanne. Sincera, reconoce además que su hijo, el pequeño Andrés, también es su mejor aliciente para salir adelante, por lo que en este momento se reconstruye apostando todo por encontrar la paz interior, sin ningún temor de mostrarse vulnerable, según confesó en una reciente charla con la prensa. De esta manera la intérprete busca cerrar un importante ciclo en su vida, contando además con el apoyo de sus seres queridos y sus fanáticos, siempre pendientes de su historia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sandra se ha mostrado transparente a lo largo de estos días desde que sacó a la luz el tema de su separación, por lo que nuevamente, al asistir a un evento público, reveló cómo se encuentra en este momento. “He tenido muchas bendiciones en mi vida y sobre todo tengo a mi hijo que para mí es el regalo más grande de la vida y estoy disfrutándolo muchísimo…”, explicó, declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz para su canal en YouTube. Así mismo, la también cantante habló de la estrategia que ha seguido para mantenerse a flote y en estado de constante calma. “He tenido como mucho trabajo espiritual últimamente y he estado haciendo ThetaHealing y de todo un poco porque siempre es importante la paz interior, el estar bien para mí misma y para mi hijo, si no estoy bien no va a estar bien él…”

En otro instante de la charla, Sandra se refirió a la apertura con la que se ha mostrado últimamente, algo que considera fundamental durante su tránsito por esta etapa, segura de que se trata de un episodio que podrá superar. “Yo no tengo miedo de verme vulnerable, para nada…”, afirmó. “Sí, son momentos complicados y de repente te agarra la debilidad y ahí es donde te agarras de la fuerza y hay que seguir adelante, no pasa nada. Pero como te digo, no tengo miedo tampoco de mostrarme vulnerable y de decir: ‘Pues sí, es un momento complicado’, ni modo, pero va a pasar…”, contó ante las cámaras y los micrófonos, mostrándose como pocas veces había ocurrido.

VER GALERÍA

Las lágrimas de Sandra Echeverría

Estos días, Sandra Echeverría promociona su carrera de cantante, ahora con el reciente lanzamiento de su sencillo musical en mariachi titulado Ahí Te Quedas con Tu Vida. A propósito de esto, la intérprete asistió como invitada al programa televisivo Cuéntamelo Ya!, espacio en el que se abrió de capa cuando las entrevistadoras tocaron el tema de su separación. “Si me preguntas una vez, estoy bien. Si me preguntas dos veces, entonces empiezo a llorar…”, dijo a cuadro, para luego reconocer que su proceso ha sido complicado. En medio de la plática, la actriz no pudo evitar sentirse conmovida, tanto así que en un instante derramó algunas lágrimas, por lo que al recibir el respaldo de las anfitrionas, dijo: “Gracias por tanto amor y por tanto apoyo”.

Para Sandra no hay mejor estrategia que asumir la circunstancia con la actitud más positiva, pues a pesar del vuelco que ha dado su vida sentimental, entre ella y su ex prevalece un vínculo de amor y respeto, así lo reveló en días pasados. “Ahí vamos, no es fácil una separación, pero echándole muchas ganas. Creo que lo importante es que los dos estamos bien, hay mucho amor de por medio y queremos hacer las cosas bien, en paz, queriéndonos, apoyándonos, sobre todo por nuestro hijo que es un ser maravilloso que necesita apoyo en estos momentos”, dijo en una charla con el programa Venga La Alegría.

VER GALERÍA