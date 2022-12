Con un par de especiales fotos juntos, Fer Aragonés celebra el cumpleaños de Gael García

A tres años de haber comenzado su relación con Gael García, Fernanda Aragonés celebró por todo lo alto el cumpleaños número 44 del actor a quien le dedicó una original felicitación que acompañó de una especial foto juntos. Por segunda ocasión (la primera fue en octubre de 2019), la comunicóloga compartió una instantánea al lado del papá de su hija menor. Aunque ya habíamos visto al actor en su cuenta de Instagram, esta foto toma un significado muy especial al ser la primera en la que aparecen únicamente ellos. Además de la imagen junto a Gael, en las últimas horas, Fer publicó un clip en sus historias de su bebé, quien cumplió un año de edad en este otoño. Si bien, la comunicóloga cuidó no revelar la identidad de su hija, sí dejó ver lo mucho que ha crecido la pequeña a quien mostró gateando.

Para celebrar la vida de su novio, Fernanda compartió un álbum de fotos dedicadas al cumpleañero a quien le escribió: “El día en que tú naciste, nacieron todas las cumbias. Los libros de historia. Las caminatas por el bosque. Los teatros y cines. El arroz con frijoles, la yuca, el plátano, la crema de maní. El dulce de guayaba. Los Pumas. Los bebés mágicos. La radicalidad del amor. Y la RAE. ¡Felicidad 44!”. En esta serie de imágenes destacan dos en las que aparecen juntos: la primera, en la que se ve a Fer haciendo una mueca a la cámara, mientras Gael sonríe mirando a otro lado y la segunda, una selfie en la que aparecen abrazados mirándose en el reflejo de un espejo de lo que parece una tienda de ropa.

Aunque la comunicóloga y el actor sostienen una linda relación desde inicios de 2019, la discreción siempre ha sido una característica en su noviazgo, por lo que estás imágenes en las que muestran un poco de su convivencia diaria toman un significado muy especial. Si bien Gael no suele compartir detalles de su vida privada en redes, la pareja sí se ha dejado ver en público en varias alfombras rojas. La primera ocasión que posaron juntos en un evento fue meses después de su flechazo cuando Fer se convirtió en la acompañante de lujo del actor en el Festival de Cine de Cannes hasta donde viajaron para presentar Chicuarotes, la segunda cinta como director de Gael. En aquella ocasión, el mexicano se confesó enamorado antes de la proyección de la cinta: “Quiero agradecer a dos personas en particular, a Paula Amor, que es quien lleva nuestra productora y a mi novia Fernanda, que está por ahí, que me ayudó muchísimo con la película y todo”, dijo.

Dos años después de haber iniciado a escribir su historia de amor, Fernanda sorprendió con la noticia de que estaban en la dulce espera de su primer hijo en común. Para compartir tan importante anuncio, la comunicóloga protagonizó la portada de la revista L’Beaute donde posó mostrando su baby bump: “Estoy consciente de lo asombroso e importante que es poder crear vida. Creo que es por eso que me siento guapa y más segura que nunca”, comentó en aquel especial reportaje la novia del actor quien, durante su embarazo sí publicó varias fotos de ella presumiendo su pancita en Instagram donde los likes del actor siempre estuvieron presentes. Aunque Gael no es fan de hablar de su vida privada ante los medios, tras darse a conocer la noticia sí reconoció estar muy emocionado: “Ando muy contento”, confesó a las cámaras de Ventaneando en julio del 2021.

Un cumpleaños compartido

Para Gael los cumpleaños siempre son una celebración conjunta pues comparte esta fecha (29 de noviembre) con su hermano menor Darío con quien se lleva exactamente 12 años de diferencia. Fue el propio actor quien, el año pasado, compartió con sus seguidores en Instagram esta peculiaridad de su cumpleaños. Con una foto al lado de su hermano, soplando las velitas de su pastel, escribió: “¡Gracias por las felicitaciones! ¡43 ya está tremendo! Pero quiero felicitar también a mi hermanito querido -cumplimos el mismo día- deseándole que le llueva cariño y risas. Es muy inteligente y tierno, buena persona y gran cocinero. Entre otras cosas. ¡Feliz cumple @Dario!”. El actor publicó esta especial foto que, según dio a conocer, captó su hermana menor, Tamara Yazbek.