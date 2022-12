Geraldine Bazán de Gabriel Soto: 'Nosotros hablamos siempre'

Apostar todo por las buenas relaciones es prioridad para Geraldine Bazán, quien da muestra de este pensamiento al establecer un trato de cordialidad con su exesposo, Gabriel Soto. Precisamente, la actriz tocó este tema al ser cuestionada sobre los recientes rumores que persiguen a su ex, luego de que algunas versiones aseguraran que él había buscado mantener contacto con ella. Ante lo que se especula, la actriz de telenovelas hizo una importante precisión, poniendo punto final a la incertidumbre de lo que se comenta. Así mismo, se mostró feliz por los nuevos retos en su vida, siempre positiva y dispuesta a manejarse en un tono muy amable con los medios de comunicación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Geraldine fue cuestionada por la prensa durante su asistencia a un evento público, espacio en el que los reporteros quisieron saber si era cierto que Gabriel la había buscado en medio de su supuesta ruptura con Irina Baeva, dichos que el galán de telenovelas y la actriz de origen ruso han desmentido de manera rotunda. “Nosotros hablamos siempre, somos padres de dos niñas y no vamos a dejar de hablar nunca…”, dijo contundente la intérprete, declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz para su canal de YouTube. De esta manera, especificó cuál es la única razón por la que su comunicación con Soto se mantiene vigente, descartando que sus charlas con su ex tengan otros motivos como se rumoró a través de diversos espacios.

En su breve plática con los medios, Geraldine también afirmó no estar cerrada al amor, aunque prefirió ser muy reservada evitando entrar en detalles. Recordemos que en charlas anteriores la actriz reveló que en el plano sentimental se encuentra feliz, luego de que fuera captada junto a un misterioso galán semanas atrás recorriendo la capital española. “A veces, el amor no se puede ocultar…”, expresó en entrevista con Ventaneando, sin confirmar si en este momento se encuentra nuevamente enamorada. Otro aspecto que sin duda llamó la atención en la reciente aparición de Bazán ante los medios fue su radical cambio de look, esta vez con la melena más corta y con rizos muy pronunciados.

VER GALERÍA

Por supuesto, Gabriel también se ha pronunciado sobre la convivencia que mantiene con Geraldine, siempre pendientes de brindar un entorno de armonía a sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda. “Estamos muy bien, ya ha pasado mucho, mucho tiempo. Siempre lo he dicho, mientras yo esté bien, mis hijas van a estar bien y mientras su mamá esté bien, mis hijas van a estar bien y siempre he dicho que mis hijas son una prioridad para todos, para su mamá, para mí, para toda la familia”, explicó el galán de telenovelas en entrevista para Despierta América.

¿Qué ocurre entre Gabriel e Irina?

A lo largo de estos meses, los seguidores de Gabriel Soto e Irina Baeva, así como algunos comunicadores, han hecho eco de las especulaciones que aseguran un rompimiento entre ambos. Aunado a esa situación está el hecho de que, tras haberse comprometido, continúen postergando su boda, versiones que ellos han desmentido en sus constantes encuentros con la prensa. “Sí, pues es que ha habido muchas especulaciones pero como hemos dicho siempre, si no subimos cosas en redes sociales no quiere decir que no estamos juntos. Cuando nos vemos no nos interesa estar subiendo cosas en redes sociales, entonces como digo, Instagram vemos, realidades no sabemos…”, comentó el actor a Despierta América. del mismo modo, Irina ha dicho: “Creo que los medios de comunicación, ahora sí que perdónenme que les eche la bolita, pero trataron de crear la nota donde nota nunca hubo… Nosotros nunca nos separamos, nunca tuvimos crisis, nunca tuvimos pleitos. Como que alguien echa la bolita, luego alguien más la sigue, entonces ya se hace una bola de nieve y luego le preguntan a uno y no sabes ni qué contestar a tanto absurdo…”, afirmó.

VER GALERÍA